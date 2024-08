Le joueur de tennis le plus classé, Jannik Sinner, ne sera pas suspendu après deux tests positifs pour une substance interdite.

L'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA) a déclaré mardi que Sinner n'était pas responsable ou négligent malgré un test positif pour la clostébol, un stéroïde anabolisant, à des concentrations minimales dans un échantillon prélevé le 10 mars à Indian Wells. Un échantillon subséquent prélevé huit jours plus tard a également donné des résultats positifs à des niveaux minimaux.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Sinner a expliqué que les tests positifs étaient dus à une "contamination involontaire de clostébol" suite à un traitement de son kinésithérapeute. Le kinésithérapeute avait utilisé un spray en vente libre pour soigner une petite blessure sur leur propre peau, et non sur Sinner.

"Son entraîneur personnel a acheté un produit facilement disponible en vente libre dans n'importe quelle pharmacie italienne, qu'il a donné au kinésithérapeute de Jannik pour soigner une coupure sur le doigt du kinésithérapeute", expliquait le communiqué de Sinner.

"Jannik n'était pas au courant de cela, et son kinésithérapeute ignorait qu'il utilisait un produit contenant de la clostébol. ... Le kinésithérapeute a traité Jannik sans gants, et associé à diverses lésions cutanées sur le corps de Jannik, cela a causé la contamination involontaire."

Habituellement, suite à un test positif, un joueur est soumis à une suspension provisoire immédiate, mais il peut faire appel à un tribunal indépendant nommé par Sport Resolutions pour lever la suspension provisoire, selon l'ITIA.

Dans les deux cas, Sinner a réussi à faire appel de la suspension provisoire, lui permettant de continuer à jouer.

L'ITIA a déterminé que les experts scientifiques ont trouvé l'explication de Sinner crédible et ont choisi de ne pas s'opposer à ses appels pour lever les suspensions provisoires. Le cas a ensuite été renvoyé à un tribunal indépendant, avec une audience qui a eu lieu le 15 août. Le tribunal a rendu un verdict de non-faute ou de négligence, ce qui a permis à Sinner d'éviter toute suspension.

"Je vais maintenant mettre cette situation difficile et malheureuse derrière moi", a déclaré Sinner sur ses comptes de réseaux sociaux. "Je vais continuer à faire tout mon possible pour m'assurer que je me conforme au programme anti-dopage de l'ITIA et avoir une équipe autour de moi qui est méticuleuse dans sa conformité."

Conformément au Code mondial anti-dopage (WADC) et au Programme anti-dopage de la Fédération internationale de tennis (TADP), les résultats, gains et points de classement de Sinner à Indian Wells ont été annulés. Sinner, qui a atteint les demi-finales du tournoi de Californie, a perdu 325 000 dollars et 400 points de classement.

Mardi, l'ATP a exprimé sa satisfaction qu'aucune faute ou négligence n'ait été établie dans l'affaire de Jannik Sinner.

"We are heartened that no fault or negligence has been established in relation to Jannik Sinner", a déclaré l'ATP dans son communiqué.

"We would also like to acknowledge the strength of the investigation process and independent evaluation of the facts under the Tennis Anti-Doping Programme (TADP), which has allowed him to continue competing", a ajouté le communiqué. "This has been a challenging situation for Jannik and his team, and underscores the importance for players

