- Le joueur de première ligne Reus assure la victoire pour le Los Angeles Galaxy dans leur match d'ouverture.

Marco a fait son entrée sous les projecteurs pour LA Galaxy, après son déménagement aux États-Unis. Ancien de Dortmund, il a rapidement fait sensation en préparant le but d'ouverture de Puig (76e min) seulement 14 minutes après son entrée en jeu. Scellant l'affaire, il a marqué le but final de 2-0 contre Atlanta United en Major League Soccer à la 84e minute. En célébration, Reus a rendu hommage à la culture de la côte Ouest de LA en formant un 'L' et un 'A' avec ses mains.

Seulement une semaine auparavant, Reus avait signé un contrat de 2,5 ans avec LA Galaxy. Il s'agissait de sa première expérience de jeu à l'étranger, son contrat avec Dortmund prenant fin après une douzaine d'années.

L'équipe de Marco, LA Galaxy, affrontait ensuite Atlanta United en Major League Soccer. Malgré son arrivée récente chez les Allemands de LA Galaxy, il a joué un rôle crucial dans leur victoire.

