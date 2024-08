- Le joueur de la LNH Gaudreau et son frère rencontrent un sort tragique dans un accident de voiture.

La Ligue nationale de hockey (LNH) pleure la perte du joueur de hockey star Johnny Gaudreau. Le joueur américain de 31 ans et son frère cadet Matthew, âgé de 29 ans, ont trouvé la mort dans un accident de la route dans le New Jersey, aux États-Unis. Les autorités locales ont confirmé qu'ils avaient heurté un véhicule en faisant du vélo jeudi (heure locale), succombant finalement à leurs blessures.

L'accident s'est produit près de Philadelphie. Ils se rendaient au mariage de leur sœur qui devait avoir lieu le lendemain. Le conducteur du véhicule a été arrêté et est suspecté d'avoir été en état d'ébriété au moment de l'incident.

Un événement choquant

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a exprimé sa consternation et a rappelé que Gaudreau était non seulement un excellent joueur de hockey, mais aussi un famille dévoué. L'association allemande de hockey sur glace a également exprimé son horreur face à ce tragique événement. "Nos condoléances vont à leur famille, à leurs proches et à leurs amis, ainsi qu'aux membres de l'équipe et du personnel de USA Hockey et des Columbus Blue Jackets", a déclaré la DEB dans un communiqué. Lors de la Coupe du monde organisée en République tchèque cette année, il y a eu une défaite 1-6 contre l'équipe allemande lors du match de groupe, avec Gaudreau marquant le 0-3.

L'attaquant a passé neuf saisons dans la LNH avec les Calgary Flames avant de commencer sa troisième saison avec les Columbus Blue Jackets. Surnommé "Johnny Hockey", Gaudreau a inscrit 642 points grâce à ses buts et ses passes en 644 matchs dans le circuit professionnel nord-américain. Il est le joueur américain le plus prolifique dans ces deux catégories avec 30 passes et un total de 43 points aux championnats du monde.

L'accident tragique s'est produit près de Salem, qui était le lieu prévu pour le mariage de leur sœur. Malgré la tragédie, l'association allemande de hockey sur glace a exprimé ses condoléances à la famille et aux équipes de Gaudreau.

