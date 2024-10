Alvaro Morata, qui a conduit l'Espagne à la victoire à l'Euro 2024 plus tôt cette année, a rejoint l'AC Milan en juillet et a ensuite acheté une propriété à Corbetta, une petite ville située sur la périphérie d'une métropole italienne du nord.

Semblant ravi de l'arrivée de Morata, le maire Marco Ballarini de Corbetta a accueilli le nouveau venu sur Instagram.

"Non, ce n'est pas une blague du 1er avril; Álvaro Morata, le champion, s'est installé à Corbetta", a déclaré Ballarini jeudi, en révélant sa sympathie pour le rival haï de Milan, l'Inter.

Cependant, Morata a semblé mécontent de la publication de Ballarini et l'a remis à sa place sur Instagram Stories pour avoir "envahi ma vie privée". Il a également révélé son intention de chercher une nouvelle résidence.

"Par chance, je ne possède pas de biens immobiliers coûteux. Mes vrais richesses sont mes enfants, dont vous avez mis la sécurité en danger", a écrit Morata, selon Reuters.

"Je pensais que le gouvernement municipal de Corbetta me garantirait un certain degré d'intimité, mais je suis obligé de déménager immédiatement à cause de votre incompétence dans la gestion des réseaux sociaux et la protection de vos résidents."

CNN a tenté d'obtenir des commentaires de Ballarini.

Tout au long de sa carrière, Morata a eu la chance de jouer pour des clubs renommés tels que le Real Madrid, la Juventus et Chelsea. Il a marqué deux fois en six matches avec les Rossoneri jusqu'à présent.

Malgré sa carrière de football réussie avec des équipes comme le Real Madrid, la Juventus et Chelsea, l'expérience récente d'Alvaro Morata à Corbetta a été entachée de préoccupations liées à la vie privée, le poussant à envisager de changer de maison.

Quelle que soit sa passion pour le football et ses réalisations dans divers championnats, la paix de Morata à Corbetta semblait perturbée en raison de l'attention non souhaitée et de l'invasion de la vie privée.

