Le jockey Sonny Leon semble aussi surpris que n'importe qui d'autre par la victoire de Rich Strike au Kentucky Derby.

Si certains ont cru pouvoir faire fortune avec le cheval de course Rich Strike - dont la cote de 80-1 dans le 148e Kentucky Derby en a fait l'un des plus longs pronostics de l'histoire de la course -, son jockey Sonny Leon n'était pas l'un d'entre eux.