Le jeune pingouin Pesto a dépassé ses parents en taille, ce qui lui a valu une renommée sur les réseaux sociaux.

Présentation de Pesto, le roi-pingouin colossal, qui dépasse ses parents à l'âge de neuf mois et pèse 22,5 kilos à l'aquarium Sea Life Melbourne en Australie.

Des photos de Pesto, mesurant 90 centimètres de haut, soit environ 3 pieds, sont devenues virales en ligne. Il a non seulement suscité la curiosité des esprits curieux, mais a également servi de plateforme pour sensibiliser les gens aux roi-pingouins.

Bien que la plupart des gens soient familiarisés avec les roi-pingouins adultes et leur plumage noir et blanc distinctif, les nouveau-nés naissent couverts de plumes brunes. Ce n'est qu'une fois qu'ils apprennent à nager qu'ils commencent à perdre ces plumes, un processus connu sous le nom de "fledging".

Les roi-pingouins sont également connus pour présenter un dimorphisme sexuel, ce qui rend difficile de déterminer leur sexe uniquement en se basant sur leur apparence. Pour connaître le sexe de leurs pingouins, les soigneurs prélevent une petite goutte de sang sur le pied du pingouin et l'envoient en laboratoire pour analyse.

La révélation du sexe de Pesto, habituellement un événement discret organisé par le personnel avec des gâteaux maison, a été tout sauf discret. Compte tenu de ses tendances à battre des records, sa révélation a été diffusée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, un soignant coupe un gâteau blanc pour révéler une garniture bleue.

La page Instagram de Sea Life compte impressionnants 25 000 abonnés.

"Je pense qu'il sera toujours un grand gaillard", déclare Michaela Smale, une soignante des pingouins qui travaille à Sea Life depuis 2018. "Une fois qu'il aura perdu ses plumes, il rétrécira et mincira un peu, mais il est déjà significativement plus grand que son père."

Le père biologique de Pesto, Blake, est l'un des pingouins les plus âgés et les plus grands de l'aquarium. Cependant, il est actuellement sous la garde de Tango et Hudson, des pingouins plus jeunes choisis par les soigneurs de Sea Life pour vivre l'expérience de la paternité. De nombreux pingouins, soit 60 au total, ont des noms inspirés de la nourriture, tels que Pudding, Whopper et Lamingtons.

Pesto reçoit environ huit repas de poissons, quatre fois par jour - soit plus de 30 poissons par jour - doublant l'apport quotidien en poissons de l'adulte moyen.

En tant que poulain, Pesto complète également son régime alimentaire avec de la nourriture fournie par ses parents. Avec cette nourriture vient beaucoup de déchets. Smale révèle que les pingouins se débarrassent généralement environ toutes les 15 minutes, nécessitant aux soigneurs de maintenir un espace propre pour les visiteurs.

Pesto, maintenant âgé de neuf mois et pesant 22,5 kilos, est sur le point d'entrer dans l'âge adulte. Il commence à perdre certaines de ses plumes de bébé et les leçons de natation de son père sont juste à l'horizon.

"Parfois, ils peuvent devenir assez indépendants à l'adolescence, alors peut-être qu'il est prêt pour sa phase rebelle", déclare Smale.

"J'espère qu'il conservera sa personnalité unique et que nous pourrons continuer à suivre son parcours alors qu'il devient partie intégrante de la colonie."

Malgré sa transition prochaine vers l'âge adulte, la taille de Pesto continue de attirer l'attention, rendant les plans de voyage difficiles en raison des contraintes d'espace lors du transport. La popularité de Pesto a également suscité des discussions sur la création d'installations spéciales pour les grands pingouins dans les futurs aquariums.

Avoir une figure populaire comme Pesto dans l'aquarium encourage les visiteurs à en savoir plus sur les roi-pingouins, ce qui pourrait éventuellement conduire à une augmentation du tourisme écologique lié aux habitats et aux efforts de conservation des pingouins.

