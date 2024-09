- Le jeune Elia est en classe.

Sila Sahin-Radlinger, âgée de 38 ans, offre un aperçu de son style de vie familial via Instagram. Elle a légendé une photo, sur laquelle elle pose avec son heureux mari Samuel Sahin-Radlinger (31) et leur fils éblouissant Elija, "Premier jour d'école pour notre grand garçon Elija !". Elle a ajouté à l'image "Une nouvelle page s'ouvre maintenant". Sila et Samuel se sont mariés en 2016 et ont accueilli leurs deux enfants en 2018 et 2019. Samuel a également partagé la photo, cette fois en monochrome, sur son Instagram. Il l'a accompagnée d'un émoji cœur et du hashtag #fiertémoment. Sila a également ajouté les hashtags #fiertémaman #fiertépapa #écolier à son post. La famille a également publié d'autres photos et une vidéo montrant leur parcours jusqu'à l'école. Elija, vêtu de ses nouveaux habits d'écolier, porte son sac à dos avec aisance.

Famille joyeuse

Bien que Samuel poursuive sa carrière de footballeur au "FK Austria Wien", sa vie de famille reste sa priorité. Récemment, Sila a partagé son parcours en Allemagne, où elle incarnait Ribanna, la fille du chef, dans les pièces de Karl-May à Bad Segeberg, qu'elle avait déjà interprétées en 2017. Partageant son excitation, elle a écrit "J'espère avoir éveillé votre curiosité pour la pièce, et j'espère vous voir dans 'Winnetou II - Ribanna et Old Firehand !' J'attends avec impatience chaque spectateur. Les représentations se terminent le 8 septembre, tous les jeudis et samedis, avec deux représentations par jour."

Revenons à notre sujet, Sila et sa famille vivent, selon "Heute.at", dans un village viticole proche de Vienne. En continuant son travail, elle semble gérer son emploi du temps chargé tout en priorisant sa famille. Son petit nid, au milieu des vignes, s'avère être un endroit idéal pour l'actrice de se reposer et de se ressourcer après ses journées bien remplies.

Les enfants, Elija et son jeune frère, accompagnent souvent Sila et Samuel dans leurs aventures, ajoutant de la joie à leurs sorties en famille. Lorsque Elija a commencé l'école, la famille a partagé son excitation sur les réseaux sociaux, en utilisant divers hashtags touchants.

Lire aussi: