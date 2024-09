Le jeune conseiller vert du parti décide de partir.

Après la démission surprise des principaux dirigeants du parti Vert le matin, la soirée a réservé une autre surprise : l'ensemble de l'équipe de direction de la jeunesse verte a démissionné collectivement et quitté le parti. Svenja Appuhn et Katharina Stolla, les dirigeantes de l'organisation jeunesse verte, ont annoncé la nouvelle dans une lettre privée envoyée aux dirigeants du parti et de la faction en soirée. "Comme vous l'avez peut-être entendu, nous, le conseil fédéral entier de la jeunesse verte, avons décidé de ne pas chercher à être réélus et nous quitterons le parti demain", indiquait la lettre. Il a été révélé que cette décision avait été prise avant l'annonce des démissions massives du parti.

Plus tôt dans la journée, les codirigeants du parti Vert, Ricarda Lang et Omid Nouripour, ainsi que l'ensemble du conseil du parti, avaient décidé de démissionner en masse. Les Verts se débattaient avec une série de mauvais résultats électoraux et se trouvaient au plus profond de leur "plus grave crise en une décennie", a expliqué Nouripour à Berlin. Cette mesure extrême, a-t-il dit, était nécessaire pour redonner vie au parti et le sortir de la crise.

Lang a également convenu que "de nouveaux visages sont nécessaires". L'élection d'un nouveau conseil, a-t-elle estimé, servirait de "fondement pour le réalignement stratégique de ce parti". Elle a ajouté : "Ce n'est pas le moment de s'accrocher au pouvoir - c'est le moment d'assumer ses responsabilités". La nouvelle équipe de direction sera choisie lors du congrès du parti en novembre; en attendant, le conseil actuel continuera de superviser les choses.

La lettre de Svenja Appuhn et Katharina Stolla mentionnait : "Il convient d'ajouter : nous démissionnerons également de nos postes de dirigeantes de l'organisation jeunesse verte, avec effet immédiat". En réponse aux démissions massives du parti Vert, la direction de la jeunesse verte a décidé : "Il convient d'ajouter : nous croyons qu'une nouvelle direction peut aider le parti à surmonter sa crise actuelle, et nous sommes prêts à contribuer à ce changement en démissionnant".

