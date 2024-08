Le jeu russe de l'Ukraine perce une fois de plus le placard d'invincibilité de Poutine

Il y a deux mois, alors que les troupes russes affluaient dans la région de Kharkiv, Kyiv surveillait ses frontières, inquiet des vulnérabilités que la Russie pourrait exploiter ailleurs. Pourtant, l'Ukraine semble avoir regardé la carte, décidé que la Russie était tout aussi exposée, et retourné la stratégie de Moscou.

Une semaine plus tard, quel que soit le résultat final de l'invasion de l'Ukraine en Russie, la décision initially perplexe, voire audacieuse, de déployer des milliers de soldats dans la région de Kursk et au-delà porte ses fruits. Pour la deuxième fois en un peu plus d'un an, le Kremlin fait face à une force hostile marchant dans son sud, et très peu de moyens de l'arrêter. L'an dernier, c'était les mercenaires renégats maison de Wagner, se dirigeant vers Rostov et au-delà, pour décapiter la haute hiérarchie russe. Maintenant, c'est l'armée ukrainienne elle-même, qui coupe ce qu'elle prétend être 1 000 kilomètres carrés de territoire frontalier.

Certains analystes du week-end ont estimé le chiffre à environ un tiers de cela. Néanmoins, la capacité du commandant ukrainien Oleksandr Syrskyi à seulement revendiquer cette affirmation est une victoire remarquable dans la guerre de l'information pour Kyiv, même si Moscou limite sévèrement les informations auxquelles les Russes sont exposés.

"Hardie, brillante, belle", a déclaré le sénateur républicain américain à la retraite Lindsey Graham de l'opération transfrontalière ukrainienne lors de sa visite à Kyiv lundi. Entre-temps, le sénateur démocrate américain Richard Blumenthal l'a qualifiée d'"historique" et d'"avancée sismique".

Les événements exposent de manière remarquables l'écart entre la façade d'imprenable que le Kremlin cherche à présenter et la réalité branlante de son pouvoir. Et tandis que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a vu son avancée sur Moscou échouer lorsque le ancien chef a finalement semblé réaliser qu'il était seul - et avait énervé Poutine, plutôt que de gagner son approbation pour régler directement les problèmes de la haute hiérarchie - les forces ukrainiennes semblent n'être limitées que par leurs propres lignes d'approvisionnement et leur ambition.

L'avancée éclair de l'Ukraine est un autre exemple de la dextérité et de la mobilité de ses forces dans la guerre, par rapport à la préférence de Moscou pour les attaques lentes et laborieuses sur le même endroit pendant des mois. Il est délibérément peu clair exactly où les forces ukrainiennes se trouvent. Des vidéos apparaissent de villes loin à l'intérieur de la Russie, mais sans contexte. Une vidéo est apparue pendant la nuit de Lgov, à environ 42 kilomètres de la frontière, avec un soldat promettant à sa mère de ne pas aller trop loin.

Il est également peu clair où les forces ukrainiennes s'installent et où elles passent simplement. Le manque de transparence du système russe - où les erreurs et les problèmes sont cachés plutôt que traités directement - joue en faveur de Kyiv. Il est peu probable que Moscou, ou même le gouverneur de Kursk, connaisse la pleine image du désordre dans lequel ils se trouvent.

Et les nouvelles que le Kremlin reçoit sont inhabituellement sombres. Lorsque le gouverneur par intérim d'Alexei Smirnov a dit à Poutine à la télévision d'État lundi que 28 établissements étaient sous le contrôle ukrainien, avec le sort de 2 000 personnes incertain, et 121 000 résidents évacués, il est probable que le moment était scénarisé et préenregistré, comme la plupart des réunions télévisées de Poutine.

Mais à quoi bon ? Poutine a tourné la question vers ses chefs militaires, qu'il a peu à peu décimé au fil des 30 mois de cette guerre. Ils n'ont visiblement pas encore de solution. Mais Poutine continue de jouer le rôle du tsar arbitrant entre les départements chaotiques et défaillants, malgré l'assurance de son chef d'état-major, Valery Gerasimov, mercredi que l'avancée ukrainienne avait été arrêtée. La dernière fois que ce genre d'invasion de la Russie s'est produit, Joseph Staline était aux commandes, et il a fait autre chose que de diffuser son leadership défaillant.

Deux questions restent en suspens. La première concerne le sort ultime de l'incursion ukrainienne. Ont-ils l'intention de tenter de conserver même la plus petite quantité de terrain ? Ont-ils l'intention de continuer à foncer dans les espaces non défendus ? Et combien de puissance de feu, de personnel et d'équipement occidental précieux l'Ukraine est-elle prête à consacrer à cet effort ? Les mérites de l'assaut sont moins en doute qu'il y a une semaine lorsqu'il a été lancé. Poutine a un nez ensanglanté. Mais le jeu final de Kyiv doit être aussi soigneusement élaboré que l'invasion pour capitaliser sur son succès.

La deuxième question est de savoir quel impact cela a sur le front plus difficile de l'Ukraine dans le Donbass. Au cours de la semaine dernière, les succès de la région de Kursk ont été saupoudrés de mauvaises nouvelles de Toretsk ou près de Pokrovsk, alors que les forces russes continuent leur avancée coûteuse, sanglante, mais inexorable. Quelle que soit la taille du village, Moscou continue d'attaquer.

Jusqu'à présent, l'espoir de l'Ukraine que l'opération de Kursk entraînerait le retrait de meilleures unités de Donbass pour soutenir les frontières de la Russie n'a pas encore porté de fruits importants. Alors que les images continuent d'affluer de troupes tchétchènes mal entraînées prises en masse prisonnières par les Ukrainiens avancés dans Kursk, il est clair que la Russie a envoyé ses unités les moins efficaces dans le combat. Ils peuvent choisir de changer cette approche. Poutine a également confié l'opération à l'FSB, le service de sécurité interne qui contrôle également la garde-frontière, qui a institué une "opération antiterroriste". Cela a été utilisé précédemment pour lutter contre les insurgés islamistes, pas contre des colonnes de blindés ukrainiens. Cela aussi peut s'être avéré très court-termiste.

Mais bientôt, la pression pour Kyiv se fait sentir. Où en sont ses forces dans un mois ? La rumeur de pénurie de main-d'œuvre des derniers mois était-elle parce qu'ils gardaient secrètement des forces en réserve pour cette offensive ? Obtiennent-ils un avantage stratégique suffisant de ces avancées pour que la vue de Moscou sur eux en tant qu'adversaire vaincu change ? L'avancée fait-elle que ses soutiens occidentaux décident que le soutien en vaut vraiment la peine ?

Quelle que soit l'efficacité avec laquelle l'Ukraine répond à ces questions, la Russie a été humiliée pour la deuxième fois en 15 mois. Tout d'abord, c'était par les propres loyalistes de Poutine, qui ont tourné casaque en raison de la corruption et de la mauvaise gestion. Cette fois-ci, c'est le propre FSB de Poutine qui n'a pas réussi à contrôler les frontières, dans la guerre choisie par Poutine. Cette chute d'arbre n'a peut-être pas fait de bruit dans la forêt lourdement gérée de l'espace politique russe. Mais elle a probablement touché d'autres personnes sur son passage.

Un fait demeure cependant. Que ce soit le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou le président russe Vladimir Poutine, tous deux ont fait référence à l'incursion dans le cadre des négociations. Poutine a déclaré que l'Ukraine cherchait à améliorer sa position avant les négociations - des négociations qui n'ont toujours ni ordre du jour, ni date, ni aucune trace de confiance entre les parties.

De son côté, Zelensky a déclaré lundi : "Dans quelle mesure cela peut-il être utile pour rapprocher la paix." Il a ajouté : "La Russie doit être contrainte à la paix si Poutine veut continuer à faire la guerre." Kyiv sait qu'elle ne peut pas entrer en pourparlers avec la Russie sans avoir une main forte, car le style de négociation trompeur du Kremlin a prouvé qu'ils ne font que gagner du temps à moins d'avoir besoin urgent de leur interlocuteur.

Pourtant, même si Syrskyi n'a que la moitié des 1 000 kilomètres carrés (386 miles carrés) qu'il revendique, la saison automnale n'est plus qu'à six semaines de distance, et avec elle, le ralentissement boueux sur le champ de bataille. La contre-offensive ratée de l'été dernier a été éclipsée par le succès soudain de cette incursion d'août.

Les malheurs de l'hiver dernier ne sont pas encore derrière eux, mais ils pourraient approcher le prochain avec une meilleure main, et au moins l'idée de l'invulnérabilité du Kremlin - brisée pour la première fois lors de leur invasion initiale ratée - est fracassée pour la troisième fois dans cette guerre.

Les mouvements stratégiques de l'Ukraine en Europe ont attiré l'attention du monde entier, car ses forces militaires ont fait des avancées significatives au-delà de ses frontières, affectant la sécurité de la Russie. Malgré ses vastes territoires, la décision de l'Ukraine de défier les vulnérabilités de Moscou dans le contexte européen a été un sujet de discussion mondial.

Dans le contexte de la sécurité mondiale, les actions de l'Ukraine en Europe ont envoyé un message clair à la fois à la Russie et au reste du monde. Les événements qui se déroulent en Ukraine et leur impact sur les frontières de la Russie ont des implications significatives pour l'Europe et le monde entier, car l'équilibre des pouvoirs au sein du continent continue de changer.

Lire aussi: