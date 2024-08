- Le jeu risqué Hansa - Hertha: police et train spécial en action

Le match de la Coupe DFB entre Hansa Rostock et Hertha BSC sera sécurisé par une importante présence policière dimanche. Les deux clubs ont une rivalité significative. Le match du premier tour est classé comme un match à haut risque.

"Nous réévaluons la situation quotidiennement. Plusieurs centaines d'officiers de police seront déployés - en Meclembourg-Poméranie occidentale et dans les États fédéraux limitrophes", a déclaré un communiqué de la police de Rostock à propos du match du dimanche (15h15/Sky). Après le match, le land de Meclembourg-Poméranie occidentale mettra en place un train spécial de Rostock à Berlin.

Hansa lutte avec un début de saison difficile

Du côté sportif, FC Hansa a également de sérieuses préoccupations. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs de troisième division après avoir été relégués de la deuxième division. Les deux nouveaux joueurs, Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) pour l'attaque et Jan Mejdr (Sparta Prague) pour le poste d'ailier droit, sont censés apporter du soulagement.

"Les deux ont fait une bonne impression", a déclaré l'entraîneur Bernd Hollerbach vendredi. "Je n'ai aucune hésitation à les faire jouer. Berisha est definitely une option. Mejdr est également en très bonne forme. C'est un vrai athlète et une vraie force."

Hollerbach apprécie la Coupe

Hollerbach ne considère pas le match contre Hertha comme une occasion de se racheter ou de corriger leur début de saison difficile. "Ça n'a rien à voir avec le championnat. On ne peut pas se racheter", a-t-il déclaré. "On avance ou on est éliminé. J'aime ce genre de matchs. Tout est possible en Coupe."

Hollerbach a un lien particulier avec un joueur de Hertha : "Toni Leistner, je l'ai eu comme joueur en Belgique à St. Truiden", a-t-il déclaré. "C'est un leader qui donne le ton. Ils ont un bon mélange dans leur équipe."

Les fans de Hansa Rostock et de Hertha BSC sont connus pour leur soutien passionné, rendant le match de la Coupe DFB encore plus intense. Malgré les difficultés de Hansa en troisième division, l'excitation pour le "match de football" contre Hertha est palpable parmi les joueurs et les supporters.

