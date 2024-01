Le jeu "Hogwarts Legacy" semble présenter le premier personnage transgenre de "Harry Potter".

Un nouveau jeu vidéo très attendu se déroulant dans l'univers de "Harry Potter" semble mettre en scène un personnage transgenre, ce qui serait une première pour la franchise.

"Hogwarts Legacy" est un jeu de rôle dans lequel les joueurs explorent l'école de sorcellerie Poudlard, le village voisin de Pré-au-Lard, l'allée Diagonale et d'autres lieux emblématiques des livres et des films.

Au cours d'une quête, les joueurs rencontrent Sirona Ryan, propriétaire du pub Three Broomsticks à Pré-au-Lard.

Bien que le personnage ne dise pas spécifiquement qu'elle est transgenre, une ligne de son dialogue amène les joueurs à faire leur propre conclusion :

"Je ne l'avais pas vu depuis des années quand il est venu il y a quelques mois", dit Sirona à propos d'un gobelin que le joueur poursuit. "Mais il m'a reconnue instantanément. Ce qui est plus que ce que je peux dire de certains de mes camarades de classe. Il leur a fallu une seconde pour réaliser que j'étais en fait une sorcière, et non un magicien".

Le jeu sort vendredi, mais les joueurs de certaines plateformes ont eu un accès anticipé, et des détails sur le jeu ont déjà été teasés par des journalistes de jeux vidéo et des streamers.

Les joueurs et les fans ont certainement remarqué le détail, et certains se sont moqués du choix du nom du personnage, qui, selon eux, a une connotation résolument masculine. D'autres ont souligné que le nom "Sirona" fait référence à une déesse celte de la guérison et de la renaissance.

La révélation d'un personnage transgenre est particulièrement intéressante en raison de la controverse qui entoure le point de vue de l'auteure de "Harry Potter", JK Rowling, sur les personnes transgenres. Bien que JK Rowling ait déclaré soutenir les personnes transgenres, elle a également exprimé des idées essentialistes en matière de genre et a critiqué les principaux mouvements de défense des droits des transgenres.

"Lorsque vous ouvrez les portes des salles de bains et des vestiaires à tout homme qui croit ou pense être une femme [...], vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer", a écrit Mme Rowling dans un essai publié en 2020 pour défendre son point de vue.

Dans le même essai, elle a déclaré qu'elle refusait de "s'incliner devant un mouvement qui, selon moi, fait un mal évident en cherchant à éroder la "femme" en tant que classe politique et biologique".

Mme Rowling est également connue pour ajouter périodiquement des commentaires ou un contexte au canon de Harry Potter. Jusqu'à présent, elle n'a pas commenté le personnage de "L'héritage de Poudlard".

Les commentaires passés de Rowling ont suscité des critiques de la part d'acteurs de"Harry Potter" comme Daniel Radcliffe, et ont profondément divisé le vaste fandom de "Harry Potter". Les fans débattent régulièrement de la question de savoir quand et dans quelle mesure ils devraient investir dans la franchise, compte tenu des opinions de Mme Rowling.

Le jeu vidéo "L'héritage de Poudlard" a également suscité ce genre de débat.

"Nous savons que nos fans sont tombés amoureux du monde des sorciers, et nous pensons qu'ils sont tombés amoureux de ce monde pour les bonnes raisons", a déclaré Alan Tewe, directeur du jeu, à IGN. "Nous savons qu'il s'agit d'un public diversifié. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que ce public, qui a toujours rêvé d'avoir ce jeu, ait la possibilité de se sentir à nouveau accueilli. Qu'ils ont un foyer ici et que c'est un bon endroit pour raconter leur histoire".

CNN a contacté Warner Brothers Games pour un commentaire.

