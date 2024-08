Le jeu FIFA 25 d'EA va-t-il finalement tenir ses engagements de longue date?

EA est de retour à la Gamescom avec son titre phare : EA FC 25. La simulation de football, auparavant connue sous le nom de la série FIFA, sera disponible en septembre. Avec des millions d'exemplaires vendus chaque année à prix plein, EA promet un jeu vidéo qui explore de nouveaux territoires tout en restant fidèle à ses racines. C'est un numéro d'équilibriste. Le développeur de jeu Sam Rivera a apporté des précisions sur les mécaniques d'EA FC 25 et a clarifié une grande méprise lors d'une interview accordée à ntv.de.

Dans l'édition précédente, c'était l'ensemble unique de compétences de certains joueurs qui améliorait l'efficacité des passes, des tirs ou des actions défensives. Cette année, les développeurs se concentrent sur la stratégie. Ils l'ont appelée FC IQ et elle permet des ajustements de formation flexibles. De nouveaux rôles de joueurs peuvent modifier la position, les trajets de course ou le comportement défensif pour le même poste.

"Pour offrir une expérience agréable, le jeu doit être réactif. Les animations doivent sembler fluides et authentiques. Il doit y avoir une variété de mécaniques qui ajoutent de la profondeur au jeu", déclare Rivera. Les nouvelles fonctionnalités tactiques devraient s'appuyer sur cela. "Celles-ci plairont particulièrement aux joueurs dévoués qui prêtent une attention particulière aux nuances du football."

La phase de test bêta du jeu est actuellement en cours, selon Rivera. "Les retours jusqu'à présent indiquent qu'il y a de nombreuses possibilités tactiques, de nombreuses permutations. Cela s'annonce comme une année amusante pour ceux qui participent aux modes compétitifs comme Ultimate Team."

Inquiétudes concernant les tactiques métagame

Vous pourrez également partager vos tactiques uniques avec d'autres joueurs en créant un code unique. Cela soulève des préoccupations quant à une tactique métagame - particulièrement efficace et devenue courante - qui dominerait le jeu et le rendrait ennuyeux car tout le monde l'utiliserait. "Nous disposons maintenant de meilleurs outils pour lutter contre cela", déclare Rivera. Les joueurs compétitifs cherchent souvent à exploiter certaines tactiques pour avoir un avantage. "Les formations de base deviendront plus importantes, et il y aura des moyens de les contrer. Nous avons une équipe en direct qui collecte les retours de la bêta et recherche tout ce qui est 'surpuissant' pour l'ajuster en conséquence."

Les critiques ont depuis longtemps accusé le jeu d'être scénarisé et d'avoir une dynamique interne. Cela signifie que les mécaniques du jeu interviendraient pour compenser un déficit même lorsqu'un joueur est clairement inférieur. "Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de dynamique", déclare Rivera. "Il y a de nombreux variables que les joueurs ne voient pas : le ballon tourne-t-il ? Le ballon rebondit-il ? S'agit-il d'un tir direct ? Y a-t-il un adversaire derrière ? À quelle distance se trouve l'adversaire ? Il y a tant de facteurs à considérer même pour un simple tir. Nous intégrons de telles variables du monde réel dans notre simulation de football." Dans le football réel, un but crucial en temps additionnel est plus mémorable qu'un but marqué à la 32e minute.

Un autre argument contre la dynamique interne est la scène de joueur professionnel d'EA FC. "Il y a une cohérence parmi les joueurs compétitifs", déclare Rivera. Année après année, un groupe similaire de joueurs reste en tête. "Si le jeu était scénarisé, une telle cohérence ne serait pas possible." Les professionnels ne sont tout simplement que des joueurs qui ont maîtrisé les mécaniques de manière exceptionnelle et ont découvert ce qui fonctionne le mieux pour avoir un avantage sur les autres.

À cette année's Gamescom à Cologne, EA est présent pour promouvoir son nouveau mode "Rush", que les visiteurs peuvent essayer. Dans le jeu à cinq contre cinq, les nouvelles fonctionnalités tactiques ne font pas une grande différence, selon Rivera. "Rush" était en effet agréable à tester, mais il est peu probable qu'il soit un jeu

