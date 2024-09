- Le "jeu de folie" des meilleures réponses de Fürther de Zero

Après une prestation éblouissante de Nahuel Noll malgré les critiques virulentes, Alexander Zorniger, l'entraîneur de Fürth, a tenu à le féliciter chaleureusement. "Nahuel Noll et un peu de chance nous ont permis de garder nos cages inviolées en première mi-temps. Mais nous avons vraiment mérité cette victoire en deuxième mi-temps," a-t-il déclaré après la victoire 4-0 de Fürth contre le SSV Jahn Regensburg en 2e Bundesliga.

À seulement 21 ans, Noll s'est révélé être un pilier solide pour Fürth, une semaine après sa bourde contre Paderborn qui lui avait valu des remontrances de son entraîneur. Zorniger a par la suite regretté son accès de colère. Cependant, Noll a su faire preuve de caractère devant les 13 105 spectateurs du stade de Regensburg.

Le match a rapidement tourné au montagnes russes.

"C'était un match fou," a commenté Zorniger après un match qui avait bien commencé pour Fürth. Meyerhöfer, le défenseur, a ouvert le score avec une reprise de volée sur corner de Hrgota (4e minute). L'équipe a eu une autre occasion prometteuse de tête après le premier but, mais elle a ensuite perdu son dynamique, laissant Regensburg prendre l'avantage. Regensburg a eu des occasions d'égaliser ou même de prendre l'avantage.

Mais Fürth s'est révélé être une équipe très efficace. Futkeu, l'attaquant, a inscrit le deuxième but sur une passe de Massimo à la 49e minute. Hrgota, le capitaine, a marqué un autre but à la 77e minute, et Green a inscrit le dernier but juste avant la fin du match (88e minute), offrant ainsi un excellent départ à Fürth avec 8 points.

Regensburg, en revanche, a connu un début de saison difficile, perdant trois de ses quatre premiers matches. Ils ont beaucoup de travail à faire pendant la pause internationale. Le rapide passage à 0-2 à la reprise contre Fürth a été un tournant pour Regensburg. "Nous avons commencé à perdre pied vers la fin du match et nous avons perdu 0-4 de manière frustrante," a déclaré Enochs, l'entraîneur de Regensburg.

