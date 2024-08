Le jeu de boisson a rendu l'amour royal officiel.

Le prince William et la princesse Kate se sont rencontrés pendant leurs années universitaires, comme on le sait bien. Mais comment leurs camarades de classe ont-ils découvert leur amour ? Selon un nouveau livre, c'est l'ex-petite amie de l'héritier du trône qui les a démasqués pendant un jeu à boire.

Il est peu probable que la présence de jeux à boire dans la vie quotidienne des étudiants surprenne beaucoup de gens. Et la nouvelle que le futur couple royal, le prince William et la princesse Kate, aurait prétendument participé à l'un d'entre eux pendant leurs années universitaires n'est pas une surprise en soi. Mais le résultat du jeu de société, que l'auteur Robert Jobson décrit dans son nouveau livre "Catherine, la princesse de Galles" selon le magazine "People", l'est. Apparemment, la relation entre les deux, qui avait été gardée secrète jusqu'alors, est devenue officielle grâce à cela.

Selon le livre, William et Kate ont joué à une partie de "Jamais je n'ai jamais". Les règles sont simples : ceux à qui la déclaration choisie ne s'applique pas doivent prendre une gorgée.

Dans le cas du futur couple royal, c'est une ex-petite amie du prince William qui a révélé son amour pour Kate. La femme, nommée Carly Massy-Birch, a choisi la déclaration : "Je n'ai jamais fréquenté deux personnes dans cette pièce." Apparemment, elle savait que, en présence d'elle-même et de Kate, seul son ex, William, serait obligé de prendre une gorgée et ainsi de confirmer sa relation avec son actuelle épouse.

La plaisanterie est depuis longtemps pardonnée

Bien que l'amour entre William et Kate fût déjà un secret de polichinelle à l'époque, William n'avait pas encore officialisé sa nouvelle relation avec Kate. Il est donc dit qu'il a réagi plutôt agacé à la manœuvre astucieuse de son ex-petite amie.

Cependant, la révélation n'a pas nui à la relation de William avec Kate ni à son amitié avec son ex-petite amie. Massy-Birch était parmi les invités qui ont eu l'honneur d'assister au somptueux mariage du prince William et de la princesse Kate en 2011. Il est peu probable que les membres de la famille royale aient participé à d'autres jeux à boire lors de la fête qui a suivi.

La plaisanterie de Carly Massy-Birch, révélant l'amour du prince William pour Kate pendant un jeu de "Jamais je n'ai jamais", a peut-être causé un émoi initial, mais elle est devenue finalement un souvenir attendri.

