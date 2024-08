- Le jeu d'adieu de Podolski est sold out.

En moins de 48 heures, le match d'adieu de Lukas Podolski prévu le 10 octobre à Cologne est déjà complet. Tous les billets actuellement disponibles ont été vendus, a annoncé le 1. FC Cologne. seuls quelques sièges d'entreprise sont encore disponibles, ou il faut espérer des retours, par exemple sur l'échange de billets.

"Cela me touche vraiment que tant de fans veuillent vivre cette soirée spéciale avec moi à Müngersdorf. C'est un honneur de porter le bouc billy une dernière fois devant un public complet," a déclaré Podolski dans un communiqué de son club.

Plusieurs mois avant ce qui pourrait être le dernier match compétitif de sa carrière, Podolski joue son match d'adieu sous le titre "Notre 10 rentre à la maison - une dernière fois en rouge et blanc". Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a invité d'anciens coéquipiers, dont des collègues de l'équipe de Coupe du monde, les entraîneurs Jogi Löw et Hansi Flick, et d'anciens coéquipiers de divers clubs. Le match (20h45) sera diffusé sur la chaîne de télévision gratuitement recevable ProSieben.

Podolski continue de faire vibrer les fans

"La vente record de billets confirme une fois de plus le charisme que dégage Lukas Podolski. Nous nous réjouissons d'une soirée fantastique avec encore plus d'émotions," a déclaré le PDG de FC Markus Rejek.

Le joueur de 39 ans joue actuellement pour le club polonais Gornik Zabrze. S'il prendra vraiment sa retraite après la saison 2024/25 reste à voir, car l'attaquant a récemment laissé la porte ouverte.

Podolski a joué 130 matchs internationaux pour l'Allemagne et est considéré comme un grand favori des fans, surtout dans son ancien club le 1. FC Cologne. Il a joué pour le FC Bayern Munich, le FC Arsenal en Angleterre et l'Inter Milan en Italie, entre autres.

"À mesure que s'approche la fin de carrière de Lukas Podolski au 1. FC Cologne, le soutien écrasant des fans se manifeste dans le match d'adieu complet."

"Après une carrière illustre remplie de réalisations, la fin de carrière de Podolski au 1. FC Cologne marque un chapitre important qui se ferme, laissant derrière lui des souvenirs durables et des fans loyaux."

