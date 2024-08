Le Jeep Avenger 4xe est équipé d'une force électrique améliorée, mais ce n'est pas tout.

Stellantis Corporation s'agrandit constamment sa gamme de véhicules hybrides légers. Le dernier modèle en date est le Jeep Avenger 4xe, qui bénéficie d'un peu plus de puissance électrique qu'auparavant. Il est également plus à l'aise en tout-terrain.

La technologie hybride est considérée comme une étape importante vers les trains de puissance entièrement électriques. Le moteur électrique complète le moteur à combustion interne, qui sert de source de puissance principale. Les économies de carburant majeures proviennent de la capacité à récupérer l'énergie cinétique pendant le freinage, qui serait normalement dissipée sous forme de chaleur. Cette énergie récupérée peut être stockée dans une batterie et utilisée pour alimenter le moteur électrique.

Stellantis équipe plusieurs modèles de systèmes hybrides légers pour faciliter la transition vers la mobilité électrique pour les clients. Les préoccupations concernant l'autonomie sont ici indéfectibles, car les véhicules peuvent être rechargés conventionnellement une fois complètement chargés. Le terme "léger" est relatif, car les modèles Stellantis utilisent des moteurs électriques de 28 chevaux qui non seulement améliorent les performances, mais peuvent également propulser le véhicule de manière autonome.

Le Jeep Avenger 4xe bénéficie maintenant d'une nouvelle itération de cette chaîne de traction, utilisant deux moteurs électriques de 28 chevaux. Stellantis a exploité cette occasion pour améliorer les capacités tout-terrain du SUV compact en mettant en place un nouveau essieu arrière multi-bras pour améliorer l'articulation. Cela signifie que le Jeep sera mieux équipé pour négocier les obstacles à l'avenir. Cependant, l'objectif principal est d'améliorer l'agilité du véhicule en ville, étant donné la popularité des SUV compacts dans les zones urbaines.

L'Avenger 4xe est plus capable en tout-terrain

Le communiqué de presse met l'accent sur la dynamique plutôt que sur les performances tout-terrain. Cependant, les ingénieurs ont permis 1900 Newton mètres de couple aux roues arrière, permettant à l'Avenger 4xe de grimper des pentes de 40 pour cent, même sur les graviers. S'il manque de prise à l'essieu avant, il peut encore gérer des pentes de 20 pour cent.

La distribution de puissance est adaptable et régulée par l'ordinateur de bord de l'Avenger 4xe. Dans la plage de vitesse inférieure jusqu'à 30 km/h, le système fournit un partage de puissance régulier de 50:50, ce qui est préférable pour le tout-terrain. Entre 31 km/h et 90 km/h, l'essieu arrière est activé judicieusement. Au-dessus de 90 km/h, le système sépare les roues arrière de la chaîne de traction pour réduire la traînée et économiser du carburant. Les économies de carburant précises sont encore à déterminer par les experts.

L'Avenger 4xe est propulsé par un moteur à essence de 1,2 litre à trois cylindres de Stellantis, produisant 136 chevaux. Il transmet sa puissance à travers une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six vitesses. En conjonction avec les deux moteurs électriques, l'Avenger peut accélérer de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 194 km/h. La hauteur de caisse a été augmentée d'un centimètre par rapport aux modèles Avenger précédents, à 21 centimètres, lui permettant de franchir des passages contenant jusqu'à 40 centimètres d'eau.

Le modèle phare se distingue visuellement du reste de la gamme.

Le fabricant est mystérieux quant à la façon dont l'Avenger se comporte avec la nouvelle chaîne de traction. Cependant, pour susciter l'intérêt pour le modèle, ils ont apporté des unités de démonstration pour la visualisation publique. Les modifications notables comprennent de nouveaux pare-chocs avant et arrière. À l'arrière, un crochet de remorquage distinct indique que ce

