Le Japon subit une intrusion: des avions chinois non identifiés violent son espace aérien

Il y a eu une escalade de la tension entre le Japon et la Chine, principalement en raison de différends territoriaux. Récemment, le Japon a annoncé une incursion d'un avion militaire chinois dans son espace aérien, ce qui constitue une première.

Selon les rapports japonais, un avion espion chinois, probablement du type Y-9, a violé l'espace aérien du Japon au-dessus des îles Danjo isolées dans la préfecture de Nagasaki au sud à 11h29 heure locale (06h29 CEST). L'avion est resté dans l'espace aérien japonais pendant environ deux minutes et demie avant de partir. En réponse, des chasseurs japonais ont été déployés, selon le ministère de la Défense.

Le ministère de la Défense a également révélé que l'avion chinois avait été averti. Selon la diffusion de NHK, aucune arme n'a été tirée. Le ministère a publié une photo prétendument de l'avion intrus.

Plus tard dans la journée, le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, Masataka Okano, a rencontré l'ambassadeur chinois et a formulé une protestation ferme concernant l'incident, en demandant des mesures pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Le Japon a également décidé de contacter directement le gouvernement chinois à ce sujet. Le gouvernement chinois n'a pas encore commenté l'incident.

La Chine et le Japon, étant les deuxième et troisième plus grandes économies mondiales, ont des liens commerciaux importants et maintiennent des relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle. Cependant, les tensions sont élevées, principalement en raison de différends territoriaux. Il y a eu de nombreuses confrontations entre les navires de guerre japonais et chinois, en particulier autour des îles Senkaku près de Taïwan, que la Chine insiste pour appeler les îles Diaoyu.

Les îles Danjo, où l'incident récent s'est produit, sont situées à l'est de la côte chinoise, près de la préfecture japonaise de Nagasaki.

En raison de ses tensions avec la Chine, le Japon s'éloigne de sa politique pacifiste de longue date et investit davantage dans ses capacités militaires, en collaboration avec son allié, les États-Unis. En juillet, le Japon a conclu un accord avec les Philippines qui permet le déploiement de troupes sur les territoires de chacun.

Les Philippines ont également des différends territoriaux avec la Chine, Beijing affirmant sa revendication sur presque tout le sud de la mer de Chine, ce qui entraîne des heurts fréquents avec Manila.

