Le Japon se prépare à l'arrivée du typhon "Shanshan"

Un typhon colossal se dirige vers le sud du Japon, prévu pour déchaîner des vents massifs et des averses torrentielles, selon les prévisions gouvernementales. Le porte-parole Yoshimasa Hayashi a mis en garde mercredi contre une "tempête sans précédent" de proportions épiques, un phénomène que de nombreuses personnes n'ont jamais rencontré auparavant. Le typhon "Shanshan" se dirige vers l'île du sud de Kyushu, avec des vents allant jusqu'à 252 kilomètres par heure, risquant de toucher terre là-bas.

La tempête a déjà inondé de vastes régions du Japon. Dans la préfecture centrale d'Aichi, une vague de boue, de rochers et d'autres débris a emporté une résidence abritant une famille de cinq personnes. Malheureusement, trois membres de la famille restent introuvables. Compte tenu des prévisions météorologiques, Toyota Motor Corporation a temporairement arrêté les opérations dans toutes ses 14 usines de fabrication au Japon.

Différentes compagnies aériennes japonaises ont annulé des centaines de vols intérieurs de mercredi à jeudi, ainsi que quelques vols internationaux. La compagnie de chemin de fer de Kyushu prévoit également des perturbations et des annulations sur l'île du sud. Selon l'Agence météorologique du Japon (JMA), d'ici jeudi matin, la partie sud de Kyushu pourrait recevoir jusqu'à 500 millimètres de pluie, potentiellement augmentant de 600 millimètres dans les 24 heures suivantes.

En raison des précipitations, les autorités locales de Kyushu à Kagoshima ont émis des conseils d'évacuation pour 56 000 personnes. Sur l'île principale d'Honshu, dans la préfecture centrale de Shizuoka, les autorités ont exhorté 810 000 résidents à évacuer leurs maisons et appartements.

Il y a à peine deux semaines, le typhon "Ampil" a entraîné des annulations de vols et de trains dans tout le Japon malgré les précipitations importantes. Les dommages ont été relativement limités. Des recherches scientifiques récentes suggèrent que les typhons se développent plus près des côtes en raison du changement climatique, et ils s'intensifient plus rapidement et persistent plus longtemps sur la terre.

Les vents extrêmes et les fortes pluies du typhon "Shanshan" sont attendus pour surpasser tout ce qui a été rencontré auparavant, le rendant ainsi un événement météorologique extrême sans précédent. Compte tenu des conditions extrêmes, de nombreuses personnes à Kyushu ont été conseillées d'évacuer leurs maisons par précaution.

Lire aussi: