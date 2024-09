Le Japon réagit avec un destroyer contre la provocation chinoise.

Le passage du navire de guerre chinois "Liaoning" entre deux îles japonaises agite Tokyo. En réponse, un destroyer japonais navigue à travers le détroit de Taiwan. Les sources d'information rapportent également la présence de navires de guerre en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui ont emprunté cette voie sensible.

Pour la première fois, un navire de guerre japonais a traversé le détroit séparant la Chine continentale et l'île de Taiwan. Le destroyer "Sazanami" a pris la tête, selon divers médias japonais. De plus, le ministère de la Défense de la Nouvelle-Zélande a confirmé que des navires militaires à la fois de Nouvelle-Zélande et d'Australie avaient également navigué dans le détroit ce jour-là. Ces actions ont été entreprises pour affirmer le "droit de navigation libre", a commenté un représentant du ministère.

Le représentant du ministère a également noté que c'était la première fois en sept ans qu'un navire militaire néo-zélandais naviguait dans le détroit de Taiwan. Cette traversée a coïncidé avec un destroyer australien à missiles guidés. La mission n'a pas impliqué de collaboration avec le Japon, a expliqué le représentant. La navigation dans le détroit, connu sous le nom de détroit de Formose, est une pratique régulière des États-Unis et de ses alliés pour souligner son statut de eaux internationales.

Il y a une semaine à peine, le porte-avions chinois "Liaoning" a navigué pour la première fois entre deux îles japonaises près de Taiwan. Tokyo a considéré cette manœuvre comme "totalement inacceptable". Selon le "Yomiuri Shimbun", citant des sources gouvernementales, le Premier ministre Fumio Kishida a ordonné le passage à travers le détroit de Taiwan en réponse aux incursions chinoises dans les eaux territoriales japonaises. Le Bureau du Premier ministre, however, a refusé de commenter la situation, invoquant des opérations militaires.

La Chine approche à nouveau de Taiwan

Entre-temps, Taiwan a rapporté avoir détecté 43 avions militaires chinois et huit navires de guerre entourant l'île pendant une période de 24 heures. Plus tard, le ministère de la Défense taïwanais a signalé la présence de 29 autres avions de combat et drones chinois autour de Taiwan.

La Chine considère Taiwan comme une province séparatiste, à réunifier avec le continent, et considère le détroit de Taiwan comme des eaux territoriales chinoises. Cependant, de nombreux autres pays estiment que ces actions relèvent du principe de liberté de navigation.

Récemment, la Chine a accusé l'Allemagne d'avoir accru le risque de sécurité dans le détroit de Taiwan, suite au passage de deux navires militaires allemands dans la région. Presque tous les jours, la Chine déploie des avions de combat, des drones et des navires de guerre près de Taiwan.

Face à ces tensions persistantes, la Chine a décidé d'envoyer plus d'actifs militaires vers Taiwan, y compris 43 avions et 8 navires de guerre. Malgré l'escalade, l'Australie et la Nouvelle-Zélande continuent d'affirmer leur droit à la navigation libre en naviguant dans le détroit de Taiwan.

