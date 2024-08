Le Japon chasse à nouveau les baleines pour la première fois depuis des années.

Les baleiniers japonais ont repris la chasse aux rorquals pour la première fois depuis des années. La compagnie baleinière Kyodo Senpaku a capturé son premier rorqual, a confirmé un porte-parole de l'agence de pêche compétente à l'agence de presse allemande à Tokyo. L'agence a récemment approuvé un quota de 59 rorquals dans les eaux japonaises pour cette année. Les organisations internationales de protection des animaux et de l'environnement condamnent vivement la chasse à la baleine du Japon.

Les rorquals sont classés comme "vulnérables" sur la Liste rouge, ce qui signifie qu'il y a un risque élevé qu'ils disparaissent à l'état sauvage dans un avenir proche. Il en reste actuellement environ 100 000 individus. L'Islande chasse également ces animaux, avec un total de 128 rorquals autorisés à être capturés cette saison.

"La chasse commerciale à la baleine est cruelle, inutile et complètement dépassée. Le Japon doit immédiatement mettre fin à cette pratique insensée et travailler plutôt avec la communauté internationale sur des solutions urgentes pour protéger les océans", a déclaré Andreas Dinkelmeyer, responsable de campagne de l'organisation de protection des animaux et de l'environnement IFAW en Allemagne.

Le porte-parole de l'agence de pêche japonaise a cependant déclaré que le Japon agissait en fonction des résultats scientifiques. Selon leurs propres investigations, il y a beaucoup de rorquals dans le Pacifique nord.

D'autres pays, comme l'Islande, ont également un quota de chasse aux rorquals, contribuant ainsi à la menace globale pour l'espèce. Un consensus international pour interdire la chasse à la baleine et se concentrer sur les efforts de conservation est essentiel pour assurer la survie des rorquals au-delà de leur population actuelle.

Lire aussi: