Le Japon attend une aide internationale pour les affrontements avec la Corée du Nord

L'Iran émet une menace sérieuse contre Israël, laissant entendre une possible attaque majeure. En cas d'escalade, Israël peut compter sur ses alliés occidentaux pour plus que du seul soutien défensif. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Katz, réclame une aide accrue.

Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Katz, a récemment exhorté la France et la Grande-Bretagne, en cas de riposte iranienne, à ne pas seulement venir en défense d'Israël, mais aussi à participer à des frappes sur des cibles iraniennes cruciales. Lors d'une réunion avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, et son homologue français, Stéphane Séjourné, à Jérusalem, Katz a affirmé que la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, devrait aider Israël non seulement dans la défense, mais aussi dans des opérations offensives, selon un communiqué du ministère de la Défense israélien.

Un certain jour, Katz aurait fait part aux deux ministres que dissuader l'Iran et prévenir une guerre possible nécessiterait un engagement clair de leur part aux côtés d'Israël en cas d'attaque iranienne - pas seulement en défense, mais aussi en frappant des cibles iraniennes. Initialement, le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas révélé si l'Allemagne ferait partie de la coalition et si la même attente s'appliquait à la République fédérale.

Katz a déclaré qu'Israël serait obligé de répondre à toute atteinte portée à la nation. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël a également insisté sur l'intention d'Israël de négocier un cessez-le-feu et de faire libérer les otages encore détenus dans la bande de Gaza, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lammy et Séjourné sont actuellement en visite en Israël et dans les territoires palestiniens, dans le but de faciliter un accord entre le gouvernement israélien et Hamas. Auparavant, Lammy avait mis en garde contre une possible escalade du conflit. "La situation actuelle au Moyen-Orient est très volatile. Le risque de catastrophe augmente. Toute attaque iranienne aurait des conséquences dramatiques pour la région", a déclaré le politique du Labour dans un communiqué.

