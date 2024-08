Le Japon annule les vols et suspend les trains à grande vitesse en prévision du typhon Ampil

Au début de jeudi heure locale, le typhon Ampil enregistrait des vents soutenus de 140 km/h (85 mph), selon le dernier bulletin du Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Cela en fait l'équivalent d'une tempête tropicale de catégorie 1 dans l'Atlantique nord.

Et il est probable qu'il se renforce davantage dans les 36 prochaines heures, car la tempête se déplace sur des eaux très chaudes - ce qui signifie plus d'humidité dans l'air pour alimenter le typhon. D'ici vendredi soir, lorsqu'il approchera du Japon à l'est de Tokyo, il pourrait devenir l'équivalent d'une tempête tropicale de catégorie 3, selon les prévisions du JTWC.

Deux grandes compagnies aériennes, Japan Airlines et All Nippon Airways, ont annulé environ 500 vols au total desservant les aéroports de Haneda et Narita de la capitale, selon la chaîne de télévision publique NHK.

Les voyages en train ont également été perturbés. Six lignes du réseau de trains à grande vitesse du Japon suspendent leurs services entre certaines gares et préviennent de retards importants vendredi - y compris la ligne Tokaido importante qui relie Tokyo à Osaka.

Les autorités météorologiques du Japon ont averti que certaines parties du nord et de l'est du pays pourraient être touchées par des vents violents, des mers agitées, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain et des rivières en crue, selon NHK. Ils ont exhorté la population à faire preuve de prudence et à se préparer.

Le centre de la tempête est prévu pour rester légèrement en mer alors qu'il tournera vers le nord-est et s'éloignera du Japon, selon le JTWC et l'Agence météorologique du Japon. Si elle reste en mer et ne fait que frôler la côte, elle pourrait n'avoir qu'un impact léger sur le Japon, apportant de la pluie et du vent dans certaines régions, y compris Tokyo.

Cependant, elle pourrait avoir un effet beaucoup plus fort si la direction change pour rapprocher le centre de la côte, ou même si elle touche terre.

La tempête est prévue pour faiblir d'ici samedi matin heure locale et se calmer lorsqu'elle se déplacera vers des eaux plus fraîches pendant le week-end.

Le typhon Ampil représente une menace pour de nombreuses régions d'Asie, compte tenu de sa trajectoire prévue vers le Japon. Son impact sur la deuxième plus grande économie mondiale pourrait être important, potentiellement en perturbant considérablement à la fois les voyages aériens et ferroviaires.

