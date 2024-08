Le Japon accuse la Chine de violer ses privilèges souverains.

Le Japon accuse la Chine d'avoir violé sa souveraineté territoriale à deux reprises en l'espace d'une semaine. Un navire océanographique chinois a été repéré près de la côte de la préfecture de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, selon l'annonce du ministère de la Défense japonais samedi matin. L'administration japonaise a présenté une plainte à l'ambassade de Chine. Previously, on a Monday, a Chinese military aircraft trespassed Japanese airspace. No immediate response was given by China's embassy.

Dans le contexte d'une augmentation des activités militaires chinoises autour du Japon et en particulier près de Taïwan, l'administration japonaise a pris des mesures de défense proactive. La Chine utilise les disputes territoriales comme justification, une affirmation que le Japon refuse de reconnaître.

Le ministère de la Défense japonais a exprimé sa préoccupation quant aux risques potentiels pour ses navires et son personnel en raison de la proximité du navire chinois de surveillance, citant un risque de situation d'accident. L'incident a relancé le débat au Japon sur l'amélioration de ses capacités de défense pour protéger son intégrité territoriale.

