Le jackpot de la loterie Mega Millions atteint un chiffre étonnant de 800 millions de dollars, ce qui en fait le septième plus gros prix de l'histoire.

Les résultats de la semaine dernière étaient 6, 23, 41, 59 et 63, ainsi que la Mega Ball d'or 25.

Le prochain tirage aura lieu pour le septième plus gros jackpot du jeu, offrant une rente de 800 millions de dollars et une option en espèces d'environ 400 millions de dollars. Le gain le plus élevé de tous les temps, d'une valeur de 1,602 milliard de dollars, a été remporté en août 2023.

Jusqu'à présent en 20XX, seulement deux personnes ont remporté des jackpots. Le 4 juin, un chanceux d'Illinois a empoché 560 millions de dollars. En mars, un autre joueur du New Jersey est reparti avec plus de 1,1 milliard de dollars, mais n'a pas encore touché son gain.

Dix gagnants dans six États différents ont partagé un prix de 1 million de dollars en ayant deviné cinq numéros mais pas la Mega Ball le vendredi. Quarante-neuf autres billets ont réussi à deviner quatre numéros et la Mega Ball, empochant un prix de 10 000 dollars pour dix d'entre eux, qui a été porté à 20 000 dollars grâce au bonus Megaplier.

Les tirages ont lieu à Atlanta à 23 heures les mardis et vendredis.

Cependant, il pourrait être judicieux de reporter la planification de vos vacances d'automne, car les chances de gagner le jackpot sont apparemment de 1 sur 302,575,350.

Nous attendons avec impatience le prochain tirage, en espérant que cette fois-ci, ce soit l'un d'entre nous qui remporte le septième plus gros jackpot.

