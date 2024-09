Le huit fois vainqueur de la F1, Daniel Ricciardo, quitte le RB, laissant la place à Liam Lawson à sa place.

Daniel Ricciardo's stint with RB (initiallement nommée Alpha Tauri) prend fin alors que le pilote junior de Red Bull, Liam Lawson, prend sa place. Cela met fin aux rumeurs concernant le siège de Ricciardo pour la saison 2023, après son départ de McLaren.

Après son départ de McLaren, Ricciardo s'est retrouvé sans siège pour la saison à venir. Il a ensuite rejoint RB au milieu de l'année, remplaçant Nyck De Vries qui était considéré comme sous-performant.

Le contrat de Ricciardo avec l'équipe prend fin cette saison et il y a eu des murmures d'un potentiel retour chez Red Bull. Cependant, RB, l'équipe sœur de Red Bull, a décidé de remplacer le pilote australien prématurément.

"J'ai aimé ce sport toute ma vie", a écrit Ricciardo sur Instagram. "C'est fou et merveilleux et ça a été un voyage.

"Aux équipes et aux individus qui ont joué leur rôle, merci. Aux fans qui aiment le sport plus que je ne le fais parfois... merci. Ça aura toujours ses hauts et ses bas, mais ça a été amusant et pour être honnête, je ne changerais rien.

"Jusqu'à la prochaine aventure."

Le directeur principal de l'équipe RB, Laurent Mekies, a salué les contributions de Ricciardo à l'équipe au cours des deux dernières saisons.

"Il a apporté beaucoup d'expérience et de talent à l'équipe avec une attitude fantastique, ce qui a aidé tout le monde à se développer et à forger un esprit d'équipe serré", a-t-il déclaré. "Daniel a été un véritable gentleman sur et en dehors de la piste et jamais sans ce sourire. Il nous manquera, mais il aura toujours une place spéciale au sein de la famille Red Bull."

Ricciardo peut se vanter d'un palmarès impressionnant en 14 ans de carrière en F1. Huit fois vainqueur de course et 32 fois sur le podium, il se classe 35ème au classement général. Il a marqué 1329 points en 257 courses et a terminé à deux reprises dans le top 3 du championnat du monde des conducteurs.

Son dernier course a été le Grand Prix de Singapour, terminant à la 18ème place.

Ricciardo a commencé son parcours en F1 avec l'Académie Red Bull en tant qu'adolescent, faisant ses débuts avec l'équipe espagnole HRT en 2011 et passant à l'équipe sœur de Red Bull, Toro Rosso, l'année suivante. Il a ensuite rejoint l'équipe Red Bull principale en 2014, remportant huit victoires en cinq saisons.

"Quand je suis entré dans le sport et que j'ai déménagé en Europe, j'étais peut-être – peut-être que certaines personnes trouveraient cela difficile à croire – assez timide, pas la personne la plus confiante", a-t-il partagé lors d'une récente conversation avec CNN Sport. "Et je pense que j'étais aussi... juste assez jeune et immature. Alors être signé par le programme Red Bull quand j'avais 18 ans... avoir cette responsabilité, cette pression, tout ça, ça m'a forcé à grandir."

En rejoignant Renault en 2019, puis McLaren en 2021, le passage de Ricciardo chez McLaren a été marqué par des difficultés, mais il a réussi à obtenir une victoire mémorable au Grand Prix d'Italie 2021.

"Je suis fier. Comme si (ma carrière en F1) se terminait aujourd'hui, je serais fier de ce que j'ai fait", a déclaré Ricciardo à CNN avant l'annonce. "Mais d'un autre côté, vous n'êtes jamais pleinement satisfait parce que la raison pour laquelle je suis entré en Formule 1 était d'essayer de devenir champion du monde.

"Je peux encore être fier sans ça parce que j'ai mis les efforts. Mais oui, je veux encore ajouter ça. Ça me donnerait 100% la vision complète du bonheur et de la satisfaction", a-t-il conclu.

Cependant, la grille va bientôt manquer l'Australien alors que RB embra

