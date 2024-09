Le HSV démantèle Regensburg, tandis que Fortuna s'élève.

En quoi pourrait être la saison de deuxième division la plus marquante, Fortuna Düsseldorf prend la tête après cinq matchs en battant Hertha BSC. Hertha, quant à elle, se fait du souci pour son jeune joueur Gechter. Le solide HSV reste compétitif, tandis que Greuther Fürth déçoit contre Elversberg.

Hertha BSC vs. Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

Fortuna Düsseldorf a de nouveau démontré sa forme précoce solide en 2ème Bundesliga en prenant la première place. Ils ont remporté une victoire difficile 2:0 (1:0) contre Hertha BSC dimanche, renforçant leur confiance avant le derby du Rhin contre 1. FC Köln la semaine prochaine. Hertha a maintenant glissé au milieu du tableau après sa deuxième défaite en championnat.

Dawid Kownacki (13.) a mis Düsseldorf en tête avec un coup franc. Jona Niemiec (66.) a scellé la victoire. Düsseldorf, qui évoluait devant 50 135 spectateurs, a été solide en défense, bloquant les attaques d'Hertha. Les occasions comme celle de Derry Scherhant (27.) étaient rares. La blessure de Linus Gechter a causé un émoi, entraînant un arrêt prolongé.

Le joueur de 20 ans a heurté son coéquipier Deyovaisio Zeefuik lors d'un duel en l'air et a semblé subir une grave blessure à l'épaule. Gechter a été évacué du terrain sur une civière. La rivalité physique s'est exacerbée, avec de nombreux fautes qui ont perturbé le cours du jeu. Après la pause, la défense de Düsseldorf, qui mène le championnat, est restée inébranlable, avec Niemiec qui a étendu l'avance. La meilleure occasion d'Hertha pour se remettre dans le match est venue lorsque Ibrahim Maza a heurté le poteau (77.).

Hamburger SV vs. Jahn Regensburg 5:0 (2:0)

Hamburger SV a réduit l'écart avec les leaders du championnat grâce à sa deuxième victoire consécutive. Guidés par le prometteur talent local Fabio Balde, HSV a remporté 5:0 (2:0) contre Jahn Regensburg dimanche. Ransford Königsdörffer (1.) et Robert Glatzel (14.) ont marqué pour HSV. Balde a joué un rôle clé dans les deux buts. Le remplaçant Jean-Luc Dompe a également impressionné en marquant un doublé (76./90.+3) et en préparant le but de Davie Selke (89.).

HSV a commencé de manière spectaculaire, avec 53 779 spectateurs au Volksparkstadion qui ont assisté au but le plus rapide de HSV en deuxième division (1 minute) - Königsdörffer marquant suite à une superbe passe de Balde. Glatzel a ensuite complété la victoire pour mener 2-0.

HSV a également eu de la chance, car un but contre son camp de Dennis Hadzikadunic a été annulé après une revue VAR en raison d'une position de hors-jeu de Dominik Kother de quelques millimètres (8ème minute). Une mauvaise passe en retrait de Silvan Hefti a également mis HSV en difficulté, mais Sebastian Schonlau a pu la dégager (42ème minute).

SpVgg Greuther Fürth vs. SV Elversberg 0:0 (0:0)

SpVgg Greuther Fürth n'a pas réussi à rejoindre le groupe de tête. En produisant une performance décevante, l'équipe n'a obtenu qu'un match nul 0:0 contre SV Elversberg lors de la 5ème journée, conservant ainsi sa série d'invincibilité. Le gardien de but de Fürth, Nahuel Noll, a réalisé une

