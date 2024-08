- Le HSV applaudit pour sa victoire 4-1 à domicile contre la Prusse Münster.

L'équipe de 2. Bundesliga de Hambourg, le Hambourg SV, a célébré une victoire palpitante à domicile contre le promu Preußen Münster avec un score de 4-1 (3-0). Les deux équipes ne s'étaient plus affrontées en compétition officielle il y a environ un demi-siècle. Les vainqueurs ont été menés par Robert Glatzel, qui a inscrit deux buts, suivi de Daniel Elfadli et Moritz Heyer. Torge Paetow a marqué pour Münster.

L'entraîneur Steffen Baumgart a remanié l'équipe après une défaite 0-1 contre Hannover 96. Sans le capitaine suspendu Sebastian Schonlau, absent pour un carton jaune-rouge, Elfadli, remis de sa blessure, est passé en défense. En milieu de terrain, le jeune talent local de 19 ans Fabio Baldé a remplacé Ludovit Reis, tandis que Glatzel a fait ses débuts cette saison en attaque, remplaçant Davie Selke.

Les modifications ont profité à Hambourg, Glatzel ouvrant le score dès la 7e minute en plongeant pour reprendre un centre de Baldé. Les locaux ont dominé le match, mais le gardien de Münster Johannes Schenk a arrêté des tirs de Baldé et Immanuel Pherai à la 24e minute. Cependant, Schenk n'a pas pu empêcher Elfadli de marquer après la 26e minute. Un but de Glatzel à la fin de la première période a scellé le sort du match, et les derniers buts ont contribué à un spectacle de football passionnant.

