Le HSV affronte fortement le Fortuna Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf continue de mener la 2. Bundesliga, mais ils sont insatisfaits après cette ronde. Ils ont connu une défaite difficile contre le Hamburger SV, qui comprenait un but impressionnant. L'Eintracht Braunschweig a intensifié la chaleur dans le derby de Basse-Saxe et a laissé le Hannover 96 sans chance de répondre.

Fortuna Düsseldorf vs Hamburger SV 0:3 (0:1)

Le Hamburger SV a remporté une victoire importante dans son premier match à l'extérieur en 65 jours, en marquant son territoire dans l'élite de la 2. Bundesliga. Sous la direction de Steffen Baumgart, le Fortuna Düsseldorf conserve la première place malgré la défaite 3:0 (1:0) dimanche.

Jean-Luc Dompé (8') et Robert Glatzel (83', penalty/90'+1) ont marqué pour le HSV, non seulement infligeant la première défaite de la saison du Düsseldorf en championnat, mais mettant également fin à une série de 21 matchs sans défaite du Fortuna Düsseldorf en 2. Bundesliga. Giovanni Haag du Düsseldorf a été expulsé pour une main (81').

Le match a commencé sur les chapeaux de roues lorsque Dompé a marqué avec une course solo et un but de l'extérieur de la surface de réparation. Le Düsseldorf a eu du mal à reprendre le contrôle, le HSV dominant la possession et les occasions en première période.

Après la pause, Glatzel a eu deux occasions de mener 2-0, mais il a heurté la barre (56'). Le Düsseldorf a ensuite augmenté la pression, mais une décision de main dans les dernières minutes a décidé du match.

Eintracht Braunschweig vs Hannover 96 2:0 (1:0)

L'Eintracht Braunschweig a remporté une victoire cruciale contre le Hannover 96 dans un derby de Basse-Saxe intense, se hissant hors de la zone de relégation. L'équipe dirigée par Daniel Scherning a battu ses rivaux historiques 2:0 (1:0), tandis que le Hannover 96 perdait momentanément contact avec la troisième place.

Le Braunschweig a commencé fort et a pris l'avantage grâce à Fabio Kaufmann (20'). Ils ont maintenu le contrôle jusqu'à la mi-temps, mais le Hannover 96 s'est amélioré après la pause. Cependant, un penalty de Rayan Philippe (90'+3) a scellé la victoire du Braunschweig.

Enzo Leopold (59') et Bartlomiej Wdowik (70') ont failli égaliser pour le Hannover 96, mais la défense du Braunschweig est restée solide. Le Braunschweig pensait avoir marqué un but en fin de match, mais le but a été annulé pour une main (83').

Le match s'est déroulé sous haute sécurité, avec un hélicoptère de police et un canon à eau prêts à intervenir. L'atmosphère est restée mostly calme avant le début, avec une présence réduite des supporters à l'extérieur.

1. FC Magdeburg vs SpVgg Greuther Fürth 2:2 (2:1)

Dans un match marqué par deux penalties ratés incroyables, le 1. FC Magdeburg a raté l'occasion de prendre la tête, faisant match nul 2:2 (2:0) avec le Greuther Fürth. L'équipe dirigée par Christian Titz reste invaincue et conserve la deuxième place.

Mohamed El Hankouri (15e) a marqué un but inhabituel, et Maartijn Kaars (18e) a mis l'ancien vainqueur de la Coupe d'Europe en tête dès le début. Le Fürth, qui est resté à la 10e place après quatre matchs sans victoire, a égalisé avec un penalty inhabituel de Julian Green (42e) et un but de Noel Futkeu (75e). Lire la suite ici.

Après les résultats du match de la 2. Bundesliga, le 1er FC Magdeburg avait l'opportunité de prendre la première place du classement, mais il s'est contenté d'un match nul contre la SpVgg Greuther Fürth. Ses rivaux, le Fortuna Düsseldorf, ont connu une défaite importante contre le Hamburger SV, ce qui a permis à Magdeburg de rester à la deuxième place.

Lire aussi: