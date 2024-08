- Le HSV a temporairement obtenu Marco Richter du roster du Mainz 05.

Sur la corde raide de la période de transfert, le Hamburger SV a une fois de plus étoffé son effectif. Le club de football de deuxième division a signé Marco Richter en prêt du club de Bundesliga FSV Mainz 05, selon l'annonce de l'équipe hanseatique. Cette décision est motivée par un certain nombre de joueurs offensifs blessés et décevants, Bakery Jatta et Jean-Luc Dompé étant actuellement absents.

L'annonce de ce nouveau joueur hier suit de près la triste nouvelle de la suspension pour dopage de quatre ans infligée à Mario Vuskovic par le Tribunal arbitral du sport (TAS), ce qui laisse HSV dans une situation critique, en particulier au poste de défenseur central.

Richter, qui devrait renforcer l'attaque, n'était plus dans les plans de l'entraîneur de Mainz, Bo Henriksen. Son contrat avec Mainz court jusqu'au 30 juin 2027. Le joueur de 26 ans a déjà évolué sous les couleurs de FC Augsburg et Hertha BSC. Stefan Kuntz, directeur général de HSV, a un lien personnel avec Richter, ayant travaillé avec lui dans l'équipe U21 qui a remporté le titre de vice-champion d'Europe en 2019.

