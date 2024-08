Le homard devient un symbole de statut et une icône culturelle

Sur les menus, le crustacé marin peut atteindre des prix astronomiques : un plat de homard bleu à $230 à Las Vegas, une tour de homard pour presque $700 à Toronto, ou une grande langouste salée pour $460 au Vietnam. Des maisons de haute couture comme Schiaparelli, Dior, Thom Browne et Maison Margiela ont toutes présenté ses pinces pointues et sa queue recourbée sur leurs défilés, avec des célébrités telles que Zendaya, Lady Gaga et Chloé Sevigny adoptant la tendance. Dans l'art, les homards ont symbolisé la longévité dans les estampes de la période Edo japonaise, le pouvoir dans les peintures flamandes, et les organes sexuels dans les œuvres surréalistes.

Les homards habitent les océans du monde entier et sont très prisés, avec la demande asiatique qui fait grimper leur valeur sur le marché mondial, à plusieurs milliards de dollars, selon les données de l'agence d'analyse de marché Markets and Research. Sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, la demande et le coût de ce crustacé ont augmenté considérablement à mesure que les populations de homards ont diminué dans les eaux qui se réchauffent, selon les informations du média local à but non lucratif Maine Public.

Cependant, les homards n'ont pas toujours été considérés comme un symbole de luxe. En ligne, on les dépeint souvent comme une histoire de réussite passant de la misère à la richesse, avec la croyance commune selon laquelle ils étaient autrefois nourriture pour les prisonniers et les esclaves dans l'Amérique coloniale. Bien que cela soit vrai que les ressources abondantes en homards de la Nouvelle-Angleterre n'étaient pas très valorisées par les colons britanniques, cela ne reflète pas entirely l'histoire complète de l'animal, qui a été consommé depuis au moins 250 millions d'années, comme détaillé dans le livre "Lobster: A Global History" de l'auteur Elisabeth Townsend. Du homard à grande pince américain servi dans des buns au homard spiny recherché au Japon, des rock lobsters appréciés en Afrique du Sud et en Australie (mentionnés par The B-52s), aux langoustines ou crevettes exaltées dans la cuisine française, les homards ont une histoire culinaire riche et variée dans le monde entier.

Selon Townsend, "l'amour du monde pour le homard a commencé par nécessité." Dans son histoire ancienne, les homards étaient considérés comme "nourriture de survie" en raison de leur difficulté à les gather et à les transporter. Cependant, ils étaient aussi révérés à certains moments de l'histoire, apparaissant sur un temple égyptien de la 15ème siècle avant J.-C. et un sol mosaïque de la 1ère siècle avant J.-C. à Pompéi. De même, les motifs de homards sur les céramiques de la culture Moche du Pérou suggèrent leur valeur au sein de leurs communautés côtières.

Les homards étaient consommés de différentes manières au fil du temps et selon les régions. Ses préparations les plus simples comprenaient la cuisson à l'eau bouillante, la fumaison ou la cuisson au four dans les communautés côtières avant que la Nouvelle-Angleterre ne devienne célèbre pour ses pique-niques remplis de fruits de mer. Au Moyen Âge, les livres de cuisine recommandaient des plats comme la soupe de homard épicée, bien que l'ingrédient soit cher en raison des coûts de transport.

À mesure que le commerce maritime a commencé à remodeler le monde, le homard est devenu un élément clé des festins aristocratiques en Europe, offrant un repas élaboré rempli d'ingrédients exotiques pour afficher leur richesse et leur pouvoir. Les homards ont été présentés comme un symbole de la "richesse de la mer", avec des artistes comme le peintre flamand du 16ème siècle Willem Kalf les intégrant dans leurs œuvres pour montrer leur talent.

De "nourriture de survie" à luxe

Un symbole scandaleux

Au cours du mouvement surréaliste au milieu du 20ème siècle, les homards ont connu leur heure de gloire, grâce principalement à la collaboration créative entre Salvador Dalí et la styliste italienne Elsa Schiaparelli.

Pour Schiaparelli, "elle se sentait connectée au mouvement car elle avait beaucoup de fantaisie et d'excentricité dans ses designs." En 2022, la commissaire d'exposition Marie-Sophie Carron de la Carrière a organisé une exposition des travaux de Schiaparelli au Musée des Arts Décoratifs de Paris, mettant en évidence l'obsession de la icône de la mode pour le homard en tant que symbole.

Dans leur collaboration, le homard est devenu un symbole scandaleux de luxe et de sensualité, avec la robe de homard de Schiaparelli immortalis

Maintenant, c'était au tour du homard d'entrer dans le monde de la haute couture. Dali avait déjà représenté le homard comme symbole sexuel dans son œuvre surréaliste de 1936, "Téléphone homard". L'année suivante, Schiaparelli a donné au homard une nouvelle plateforme en concevant une robe simple, haute taille, en organza de soie blanche pour lui - l'une des plusieurs collaborations entre les deux artistes. La conception de Dali comprenait un homard décrivant un arc sur le tissu, entouré de persil. On dit que Dali voulait ajouter un peu de mayonnaise, mais Schiaparelli a rejeté cette idée.

Carron de la Carrière a souligné la nature suggestive de la robe maintenant célèbre. Avec le homard apparissant deux fois - d'abord descendant le devant de la robe, puis montant le dos - elle a demandé : "Que se passait-il là ?"

Juste quelques jours avant d'épouser le prince Edward, duc de Windsor, qui avait causé un scandale en abandonnant sa couronne pour sa relation tumultueuse avec Wallis Simpson, elle a porté cette robe dans Vogue. Cela n'a fait que raviver le scandale très médiatisé, selon le conservateur.

Depuis, le homard est devenu un symbole dans l'histoire de la mode et de l'art. Anna Wintour a porté une conception similaire de Prada à un événement, et Zendaya a arboré une jupe inspirée de Schiaparelli - sous la direction de Daniel Roseberry - l'année dernière. Même Bertrand Guyon, ancien directeur de la création de Schiaparelli, avait redesigné la robe en robe pour la collection Haute Couture Printemps 2017 de la maison pour célébrer le 80e anniversaire de l'œuvre. Avec le homard maintenant célèbre à la fois dans le monde culinaire et la culture visuelle, son statut et son style ne devraient pas disparaître de sitôt. Cependant, avec le changement climatique menaçant son habitat, nous devons y prêter attention et prendre le homard au sérieux.

