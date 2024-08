- Le hit de l'été conserve sa position de leader.

Shirin D (29 ans) continue de dominer les classements officiels allemands des singles. Pour la cinquième semaine consécutive, elle conserve la première place avec son tube "Bauch Beine Po". Depuis sa récente consécration en tant que tube de l'été 2024 par GfK Entertainment, cela ne devrait pas surprendre ses fans.

La rappeuse célèbre sa victoire sur Instagram. À côté d'une série de photos, elle écrit : "Je me suis promis le soir du Nouvel An 2023 que cet été serait le mien. Devinez qui est la Miss Tube de l'Été 2024."

Cette semaine met en avant beaucoup de puissance féminine dans le classement des singles. Ayliva, en duo avec Apache 207, reste à la deuxième place avec "Wunder", et se place également à "Nein!" (18), "Beifahrer" (25), "Traum" (54) et "Lieb mich" (91). La chanteuse américaine Carpenter Sabrina est également présente trois fois - avec "Espresso" à la cinquième place, "Please Please Please" (35) et "Taste" (43). "Move" d'Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, et "I Like The Way You Kiss Me" d'Artemas occupent les troisième et quatrième places du top 5.

Oasis fait son retour dans les classements

Ayliva et Sabrina Carpenter ont également un impact significatif sur les classements d'albums. Avec "In Liebe", la musicienne allemande occupe la première place, tandis que sa collègue fait ses débuts à la troisième place avec "Short N' Sweet". De nouveaux entrants dans le classement sont The Leoniden avec "Sophisticated Sad Songs" à la deuxième place, Louis Tomlinson avec "Live" à la quatrième place, et Mono Inc. avec "Symphonic Live - The Second Chapter" à la cinquième place.

Oasis a réservé la plus grande surprise musicale récemment. Le célèbre groupe britannique culte a annoncé une tournée de réunion pour l'année prochaine, ce qui s'est également reflété dans les classements. "(What's The Story) Morning Glory?", le deuxième album studio du groupe autour des frères Gallagher, sorti originally en 1995, fait son retour dans le classement à la 77ème place.

