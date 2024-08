Le Hezbollah visait exclusivement les installations militaires en Israël.

Le dimanche dernier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lancé une attaque matinale contre Israël en affirmant avoir évité sciemment les zones civiles. Selon lui, leur objectif n'était pas de viser les civils, mais plutôt les sites militaires. Leur cible principale était la base militaire de Glilot située près de Tel Aviv.

Le Hezbollah a stratégiquement différé l'attaque pour donner une chance aux pourparlers de paix visant à mettre fin au conflit de Gaza et pour riposter contre les forces israéliennes. Les attaques prochaines d'Iran et des milices Houthis au Yémen sont toujours attendues à la fin de la première phase.

Nasrallah a révélé que le Hezbollah avait lancé 340 roquettes vers Israël. Israël a répliqué en attaquant des cibles dans le sud du Liban, justifiant ses actions comme une mesure défensive. Malheureusement, trois personnes ont perdu la vie au Liban. En Israël, un soldat a été tué par des débris d'un missile israélien intercepté alors qu'il servait sur un navire de guerre.

Le Hezbollah est largement considéré comme l'allié non étatique le plus important de l'Iran au Moyen-Orient et se targue d'être le groupe non étatique le mieux armé de la région. Depuis le début de la guerre de Gaza il y a dix mois, la milice a été impliquée presque quotidiennement dans des accrochages avec Israël, entraînant la perte de nombreuses vies des deux côtés de la frontière.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la tension croissante entre Israël et le Hezbollah, appelant à une désescalade et au respect du droit international. L'Union européenne a également fourni une aide humanitaire au Liban, touché par le conflit.

