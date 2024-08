Le Hezbollah tire 30 roquettes depuis le Liban sur le nord d'Israël.

Israël se prépare à une attaque majeure d'Iran à tout moment, déclare le ministre de la Défense Gallant. Des sirènes d'alerte aérienne retentissent à la tombée de la nuit. Le Hezbollah tire 30 roquettes sur le nord d'Israël. Une base militaire est visée.

Le nord d'Israël a été attaqué à nouveau avec des roquettes en provenance du Liban. L'armée israélienne a déclaré qu'environ 30 projectiles avaient été tirés vers la ville de Kabri près de la ville côtière de Nahariya. Aucun blessé n'a été signalé. Certains des projectiles ont atterri dans des zones ouvertes. La milice chiite du Hezbollah a affirmé, selon les médias locaux, que l'attaque avec des roquettes Katyusha visait une base militaire.

Au cours d'une conversation avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a mis en garde contre une possible attaque majeure d'Iran sur Israël dans les jours à venir, selon un rapport du site d'actualités américain Axios citant des sources familières avec la situation. Gallant a interprété les préparatifs militaires de l'Iran comme un signe d'une attaque majeure imminente, en se basant sur les observations actuelles des activités militaires iraniennes.

Depuis le début de la guerre de Gaza entre Israël et le Hamas islamique le 7 octobre 2023, le Hezbollah tire presque quotidiennement sur des cibles dans le voisinage du nord d'Israël. L'armée israélienne cible à son tour des lieux dans le pays voisin. Ces attaques sont les combats les plus intenses depuis la guerre du Liban de 2006. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les zones frontalières. Le Hezbollah affirme agir en solidarité avec le Hamas et les Palestiniens dans ses attaques.

Au cours des derniers mois, l'armée israélienne a également ciblé à plusieurs reprises des commandants du Hezbollah, tuant récemment un commandant de haut rang, Fuad Shukr, dans la capitale Beyrouth en début août. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé de se venger.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion d'urgence pour discuter des tensions persistantes entre Israël et le Liban, avec la Commission exprimant sa préoccupation quant à la situation qui s'aggrave. En réponse aux attaques, la Commission a appelé à une désescalade et a exhorté toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue.

