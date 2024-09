Le Hezbollah subit une cyberattaque via la plateforme Pager.

La détonation simultanée de nombreux téléphones portables au Liban, observée par des spécialistes, sert de vitrine au pouvoir d'Israël, même si le gouvernement de Jérusalem n'a pas reconnu publiquement sa responsabilité. Cet incident est embarrassant pour le Hezbollah, car il met en évidence des vulnérabilités dans la sécurité de la milice. Connu pour son fort positionnement anti-israélien au Moyen-Orient, le Hezbollah semble avoir échoué dans ce cas.

Cette situation est comparée au 7 octobre du Hezbollah, cite The New York Times en citant le politologue Mohanad Hage Ali du Carnegie Middle East Center à Beyrouth. Il fait référence à l'échec de l'appareil de sécurité d'Israël qui a permis à Hamas de mener une attaque d'envergure l'an dernier. Cette explosion de téléphones portables, avec plus de 12 morts et environ 2 800 blessés, est décrite comme un revers important.

Depuis le 7 octobre, Israël et le Hezbollah ont été engagés dans des accrochages le long de leur frontière. Hage Ali, commentant cette attaque, a déclaré : "Cette frappe cible les fondements mêmes de l'organisation." Elle est comparée à une épée profondément pénétrante qui a blessé l'organisation et il faudra du temps pour guérir.

Le Jerusalem Post considère cette attaque comme une victoire éclatante dans la bataille contre le Hezbollah, sans reconnaître explicitement le rôle d'Israël. "Si c'est Israël, c'est un événement dont nous devrions être très fiers, car il met en valeur de manière exceptionnellement positive nos systèmes de sécurité supérieurs", a écrit le journal.

Haaretz, un journal libéral, loue également Israël pour ce "succès opérationnel impressionnant". Le Hezbollah est humilié et l'organisation consacrera probablement de gros efforts pour identifier et colmater les brèches de sécurité. Cependant, il est probable que le Hezbollah ripostera, car de tels incidents restent rarement impunis au Moyen-Orient.

Il reste à voir comment le Hezbollah réagira. Les experts estiment que la milice se trouve devant un dilemme : elle est probablement amenée à réagir pour préserver son honneur tout en évitant une guerre totale avec Israël. L'humeur des partisans de la milice pourrait également jouer un rôle. L'attaque est susceptible d'inspirer le mécontentement et la fatigue parmi les partisans du Hezbollah, argue Randa Slim du Middle East Institute à Washington auprès de The New York Times. Cependant, cela pourrait également attiser une demande au sein de l'électorat pour que le Hezbollah riposte plus fermement.

Motifs derrière l'explosion massive

Le motif présumé d'Israël pour avoir déclenché les téléphones portables reste flou. Une théorie est liée aux objectifs militaires d'Israël : la veille des explosions, le cabinet de sécurité d'Israël a déclaré son intention de rapatrier des milliers de personnes évacuées du nord dans leurs foyers - dans une zone qui est constamment la cible des attaques du Liban. Auparavant, les médias israéliens ont rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait plaidé en faveur d'une offensive renforcée au Liban.

Haaretz sonne l'alarme pour une escalade. "Tout comme Netanyahu a promis il n'y a pas si longtemps au public israélien que nous n'étions qu'à un petit pas d'une victoire totale sur le Hamas, nous semblons maintenant plus proches qu jamais d'une guerre à grande échelle avec le Hezbollah. Cependant, une victoire complète reste insaisissable."

Il est incertain si l'armée israélienne peut gérer une guerre ouverte à la fois à Gaza et au Liban. Eyal Pinko, un ancien commandant naval israélien, déclare : "Cette opération est probablement destinée à servir d'alarme ou de dissuasion. Le message d'Israël semble être : 'Nous avons infiltré vos rangs, vous êtes déjà compromis, nous savons où vous êtes, ce que vous faites, et voyez ce que nous pouvons faire avec un seul coup.'"

Le sabotage du Hezbollah est-il impliqué ?

Une autre théorie suggère que le Hezbollah a infiltré le complot. Selon les rapports de renseignement américains, l'agence de renseignement d'Israël a saboté les téléphones portables par une opération en plusieurs couches qui a nécessité des mois, voire des années, de planification méticuleuse. Le gouvernement israélien a peut-être décidé d'accélérer l'évacuation pour éviter de perdre définitivement la capacité d'attaquer, selon les rapports des médias américains. Notamment, "Haaretz" note que ce calendrier coïncide avec un conflit politique interne en Israël. Le Premier ministre Netanyahu s'apprêtait à remplacer son ministre de la Défense, Yoav Galant, avec qui il avait divergé sur la stratégie de la guerre de Gaza, par Gideon Sa'ar, un ancien rival du Premier ministre. Ces plans semblent maintenant être mis en suspens jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il y aura ou non une guerre au nord du pays.

Le journal suggère que la.timing de l'attaque favorise Netanyahu. Sa'ar semble affaibli dans sa position, présenté comme quelqu'un prêt à échanger son intégrité contre un emploi. D'un autre côté, Galant est exposé comme un politique sans base politique, ce qui en fait un remplaçant viable pour Netanyahu.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant à la tension croissante entre Israël et le Hezbollah, car le bloc valorise la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Cet incident a le potentiel de tendre les relations entre Israël et ses partenaires de l'UE, compte tenu de l'engagement de l'UE à respecter les lois internationales et à promouvoir le dialogue.

Au vu des efforts diplomatiques de longue date de l'UE pour résoudre le conflit israélo-palestinien, une guerre totale entre Israël et le Hezbollah pourrait compliquer ces efforts et miner les objectifs de l'UE pour une résolution pacifique.

Lire aussi: