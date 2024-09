Le Hezbollah reconnaît la mort de Nasrallah

Hezbollah Confirme le Départ de son Leader Nasrallah, Promet de Poursuivre le Combat Contre Israël

Le groupe extrémiste islamique radical, Hezbollah, a reconnu le décès de son leader de longue date, Sayyed Hassan Nasrallah. Dans un communiqué, le groupe pro-iranien a affirmé sa détermination à poursuivre sa lutte contre Israël. Nasrallah, qui a dirigé l'organisation pendant près de trois décennies, a allegedly rejoint ses "compagnons martyrs", selon le communiqué du groupe. Auparavant, la France avait également affirmé détenir des informations confirmant le décès de Nasrallah. "Compte tenu des informations dont nous disposons, Hassan Nasrallah, secrétaire général de Hezbollah, est décédé", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères, attribuant ces informations à des sources au Liban.

Israël a annoncé le décès présumé de Nasrallah le matin, l'attribuant à une attaque sur un quartier de Beyrouth le vendredi. "Les jours de terroriser le monde sous le commandement de Hassan Nasrallah sont révolus", a affirmé l'armée israélienne. Ali Karaki, un commandant de Hezbollah de premier plan pour la région sud, ainsi que d'autres chefs de groupes militants, ont également été rapportés comme ayant été tués dans l'attaque.

La revendication du décès de Nasrallah repose sur un ensemble de rapports d'intelligence divers. Il y a également eu des rapports indiquant que Nasrallah et d'autres chefs de Hezbollah s'étaient réunis au quartier général du groupe.

L'armée israélienne a ciblé le quartier général de Hezbollah, qui était apparemment situé sous des bâtiments résidentiels. L'attaque subséquente dans le quartier de Haret Hreik, situé près de l'aéroport, a entraîné une importante colonne de fumée, suivie de tas de débris. Les médias locaux ont rapporté que de nombreux bâtiments avaient été détruits, ce qui pourrait entraîner de nombreuses pertes, le ministère de la Santé ayant rapporté au moins six morts et 91 blessés.

"Le message à tous ceux qui menacent les résidents de l'État d'Israël est sans équivoque : nous les trouverons. Au nord, au sud et dans des lieux éloignés", a déclaré le chef d'état-major Herzi Halevi. L'opération, baptisée "Nouvel Ordre" par l'armée, était en planification depuis longtemps, a ajouté Halevi. "Elle a été exécutée avec précision et au moment opportun", a déclaré Halevi. L'armée est maintenant en alerte maximale.

"L'état affaibli et dégradé de Hezbollah offre une occasion passagère de miner davantage ses capacités stratégiques", a affirmé Orna Mizrachi de l'Institut national de sécurité d'Israël (INSS). Bientôt, la communauté internationale exercera probablement une pression sur Israël en raison des pertes civiles au Liban, ce qui entraînera l'arrêt des opérations, a prévu Mizrachi. Israël doit élaborer une stratégie de sortie en coopération avec les États-Unis pour mettre fin au conflit au nord, a-t-il suggéré.

Nasrallah a dirigé le groupe militant chiite depuis 1992. Il était l'un des principaux adversaires d'Israël, avec des liens étroits avec l'Iran et sa Garde révolutionnaire (IRGC), servant de principal bienfaiteur de Hezbollah. Nasrallah a considérablement renforcé et transformé le groupe militant en une entité bien plus puissante et menaçante qu'elle ne l'était sous la direction de son prédécesseur.

