Le Hezbollah publie une vidéo d'un système de tunnels et d'un arsenal de missiles.

Il est rapporté que la milice alliée à l'Iran possède des "roquettes et capacités d'armement de précision et non précision" qui confronteraient Israël à un destin et une réalité qu'il ne peut imaginer, si Israël imposait une guerre au Liban.

Selon les propos de Nasrallah, diffusés en audio et sous-titrés en anglais et en hébreu, Hezbollah dispose des coordonnées des cibles. "Ces roquettes seront placées, déployées et ciblées dans le plus grand secret", ajoute-t-il. La milice possède plus d'armes, de personnel, d'expérience et de détermination que jamais auparavant, affirme-t-il.

Une vidéo intitulée "Nos montagnes sont nos arsenaux" montre une porte s'ouvrir pour révéler un lance-roquettes pointé vers le ciel. Certaines des roquettes suspectées dans la vidéo portent l'inscription "Imad 4" - apparemment une référence au chef militaire de Hezbollah, Imad Mughniyeh, tué dans un attentat à la voiture piégée à Damas en 2008.

Depuis la guerre de 2006, les experts estiment que Hezbollah a considérablement étendu et amélioré son arsenal. La milice est censée posséder un important arsenal de roquettes d'artillerie lourde, de missiles balistiques, ainsi que de missiles anti-aériens, anti-char et anti-navires. Les experts estiment également que la milice dispose d'un réseau étendu de tunnels dans le sud du Liban et la vallée de la Bekaa à la frontière avec la Syrie.

Hezbollah et l'Iran ont menacé Israël de représailles sévères pour les meurtres du chef militaire de Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth et du chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, survenus fin juillet dans le contexte de la guerre de Gaza. Hamas et l'Iran accusent Israël des deux attaques.

Avec les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui reprennent jeudi à Doha, les médiateurs espèrent également prévenir toute nouvelle escalade du conflit entre Israël et Hezbollah. Hezbollah a bombardé quasi quotidiennement le nord d'Israël depuis le début de la guerre de la bande de Gaza suite à l'attaque de grande envergure de Hamas le 7 octobre. Israël répond par des attaques au Liban.

