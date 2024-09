Le Hezbollah plaide pour la poursuite des combats <unk> désignation du successeur de Nasrallah imminente

Le vendredi, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a trouvé la mort dans une attaque aérienne israélienne. Suite à son décès, le groupe militant a juré de poursuivre sa lutte contre Israël. Comme l'a déclaré le numéro deux du Hezbollah, "Nous sommes prêts à faire face à tout ce qui viendra."

Depuis le décès de Nasrallah, la milice du Hezbollah basée au Liban reste déterminée à mener la guerre contre Israël. Dans un discours télévisé, le cheikh Naim Kassim, le numéro deux du Hezbollah, a réaffirmé : "Nous savons que ce conflit pourrait être long, et nous sommes prêts à toutes les éventualités." En ce qui concerne la possibilité d'une offensive terrestre israélienne, il a déclaré : "Si Israël décide de renforcer sa stratégie, nous sommes prêts." Il a également évoqué les victoires passées du Hezbollah, telles que celles de la guerre de 2006, suggérant que la victoire serait à nouveau de leur côté.

Kassim a également exprimé la solidarité du Hezbollah avec le Hamas palestinien à Gaza, promettant de s'opposer activement à Israël et de protéger le Liban. Dans son discours diffusé sur Al-Manar, la chaîne du Hezbollah, il est apparu vêtu de noir, dans une pièce isolée. L'emplacement de son discours et le fait qu'il ait été enregistré à l'avance n'ont pas été révélés. En parlant de la peine du groupe pour la perte de Nasrallah, il a déclaré : "Nasrallah sera toujours à nos côtés." Malgré les circonstances, Kassim a refusé de révéler un successeur à Nasrallah, promettant simplement : "Nous élirons rapidement un nouveau secrétaire général."

L'Union européenne, préoccupée par les tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël, a publié un communiqué appelant à la désescalade et au respect de la souveraineté nationale. En réponse à la mort de Nasrallah, l'Union européenne a présenté ses condoléances au peuple libanais et a réaffirmé son soutien à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Liban.

