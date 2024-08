Le Hezbollah montre des tunnels de fusées en vidéo

Tandis qu'Israël s'attend à une attaque d'Iran et du Hezbollah, la milice chiite publie une vidéo mettant en valeur son système de tunnels et son arsenal. La voix dans la vidéo met en garde Israël contre une réalité qu'il ne peut imaginer.

La milice chiite du Hezbollah au Liban a publié une vidéo montrant son système de tunnels et son arsenal de roquettes. Le film de quatre minutes et demie montre des combattants présumés du Hezbollah conduisant des motos et des camions à travers un système de tunnels étendu, éclairé et creusé dans la roche, transportant des roquettes et d'autres choses. La voix du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avec des extraits d'un discours de 2018, peut être entendue sur la vidéo.

Nasrallah déclare que la milice, alliée à l'Iran, possède des "roquettes et des capacités d'armes précises et non précises" qui affronteront Israël avec un destin et une réalité qu'il ne peut imaginer s'il impose la guerre au Liban. La milice a les coordonnées des cibles, ajoute le commentaire audio de Nasrallah, avec des sous-titres en anglais et en hébreu. "Ces roquettes seront placées, déployées et ciblées sur les objectifs dans le plus grand secret." Nasrallah note également que la milice dispose de plus d'armes, de personnel, d'expérience et de volonté que jamais auparavant.

La vidéo, intitulée "Nos montagnes sont nos entrepôts", montre également une trappe s'ouvrant pour révéler un lance-roquettes pointé vers le ciel. Certaines des roquettes présumées vues dans la vidéo portent l'inscription "Imad 4" - apparemment une référence au chef militaire du Hezbollah, Imad Mughniyeh, qui a été tué dans une explosion de voiture à Damas en 2008.

Les experts suspectent un système de tunnels étendu au Liban

Depuis la guerre de 2006, les experts disent que le Hezbollah a considérablement agrandi et amélioré son arsenal. La milice est censée posséder un grand arsenal d'artillerie lourde, de missiles balistiques et de missiles anti-aériens, anti-chars et anti-navires. Les experts suspectent également que la milice dispose d'un système de tunnels étendu dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa à la frontière avec la Syrie.

Le Hezbollah et l'Iran ont menacé Israël de représailles sévères pour les meurtres du chef militaire du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth et du chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, tous deux survenus fin juillet dans le contexte de la guerre de Gaza. Le Hamas et l'Iran blâment Israël pour les deux attaques.

Avec les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui reprennent jeudi à Doha, les médiateurs espèrent prévenir toute nouvelle escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza suite à l'attaque à grande échelle du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a bombardé presque quotidiennement le nord d'Israël depuis le Liban. Israël répond par des attaques au Liban.

La vidéo publiée par le Hezbollah sert de rappel choquant de la menace terroriste persistante de la milice soutenue par l'Iran envers Israël. La présence d'un système de tunnels étendu et d'un arsenal de roquettes au Liban, comme le suggèrent les experts, renforce encore cette menace.

