Le Hezbollah lance des roquettes sur Israël alors que la menace d'une attaque iranienne se profile.

Des missiles ont été tirés vers Israël par des miliciens du Hezbollah soutenus par l'Iran dans le sud du Liban, une occurrence quasi quotidienne depuis le début de la guerre à Gaza, alors que les craintes d'une attaque iranienne susceptible de dégénérer en un conflit régional plus large se renforcent.

Le dernier tir du Hezbollah a été effectué en soutien au peuple palestinien à Gaza et en retaliation aux frappes israéliennes dans le sud du Liban, a déclaré le groupe militant dans un communiqué. Cela suit un rapport de l'Agence de presse nationale du Liban selon lequel une frappe israélienne sur la ville de Ma’aroub, dans le sud du Liban, a blessé 12 personnes, dont six enfants.

Environ 30 roquettes ont été lancées depuis le Liban, a déclaré l'armée de défense d'Israël (IDF), ajoutant que certaines étaient tombées dans des zones ouvertes et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Plus tôt dimanche, l'IDF a déclaré que ses instructions à la population n'avaient pas changé face à une éventuelle réponse militaire des forces iraniennes à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet.

"L'IDF et l'establishment de sécurité surveillent nos ennemis et les développements au Moyen-Orient, avec un accent sur l'Iran et le Hezbollah, et évaluent constamment la situation", a déclaré le porte-parole de l'IDF, l'amiral Daniel Hagari. "Les forces de l'IDF sont déployées et préparées à un haut niveau de préparation. Si cela s'avère nécessaire de changer les instructions, nous vous en informerons par un message ordonné sur les canaux officiels."

Les médiateurs des pourparlers de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas font une nouvelle tentative cette semaine pour amener les parties en conflit à la table des négociations, alors que les préoccupations grandissent que le conflit pourrait dégénérer en une guerre régionale.

Dimanche, l'analyste politique et des affaires étrangères de CNN, Barak Ravid, a rapporté que, selon deux sources, les services de renseignement israéliens ont estimé que les forces iraniennes pourraient planifier une attaque "dans les jours à venir, même avant les pourparlers sur l'accord d'échange du 15 août".

Une source informée a déclaré à Ravid que la situation était "encore fluide" et que le débat interne en Iran se poursuivait. Il est possible que la prise de décision iranienne change encore.

Ravid a également rapporté que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré au secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dimanche que les préparatifs militaires iraniens suggèrent que Téhéran se prépare à une attaque d'envergure, selon une source informée de l'appel.

Austin a ordonné un sous-marin lance-missiles à destination du Moyen-Orient et a accéléré l'arrivée d'un groupe de frappe de porte-avions dans la région avant une attaque iranienne anticipée contre Israël, a déclaré le Pentagone dans un communiqué dimanche soir.

Alors que la menace d'une attaque de l'Iran et du Hezbollah soutenu par l'Iran se profile, les dirigeants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte ont déclaré jeudi qu'ils pourraient présenter ce qu'ils ont appelé une "proposition de pont finale" cette semaine, exhortant Israël et le Hamas à conclure un cessez-le-feu et un accord d'échange à Gaza.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé qu'Israël enverrait une délégation aux pourparlers.

Une source israélienne informée de la question a déclaré à CNN ce week-end que les médiateurs égyptiens et qataris ont transmis aux officiels israéliens ces derniers jours que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, souhaite un accord de cessez-le-feu.

Le Hamas a déclaré dimanche qu'il avait demandé aux médiateurs de mettre en œuvre un plan de cessez-le-feu basé sur les pourparlers antérieurs, tels que ceux présentés par le président américain Joe Biden et le Conseil de sécurité des Nations unies en juillet.

Cette histoire et le titre ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.

Les tensions croissantes au Moyen-Orient, avec des tirs de roquettes depuis le Liban et des préoccupations concernant une potentielle attaque iranienne, ont accru l'anxiété mondiale quant à la possibilité d'un conflit régional plus large. Ces développements ont incité les médiateurs internationaux à intensifier leurs efforts pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans le but d'empêcher le conflit de se propager au-delà de la région.

