Le Hezbollah intensifie ses contre-attaques contre les attaques israéliennes, mais maintient une certaine retenue dans ses actions.

Un mercredi en pointillé proche de Tel Aviv, un événement inhabituel et discret a eu lieu. Il a marqué plusieurs premières : le premier lancement revendiqué par le Hezbollah d'une missile balistique vers Israël, la première infiltration de ce type de missile près de Tel Aviv depuis le Liban, et la première fois que le leader Hassan Nasrallah mettait en œuvre sa promesse de riposter aux frappes israéliennes sur Beyrouth par des attaques sur Tel Aviv.

Malgré les capacités robustes de la défense aérienne d'Israël, un missile solitaire - même balistique - était très susceptible d'être abattu.

La raison derrière le lancement d'un seul missile est intrigante, compte tenu de l'escalade du risque d'une guerre à part entière entre Israël et le Hezbollah, ainsi qu'avec leurs alliés respectifs, américain et iranien. Le coup solitaire sur Tel Aviv pourrait être interprété à la fois comme un avertissement et un ordre d'arrêter. Nous avons des armes formidables et un allié puissant à notre disposition, en substance, ne nous testez pas, a déclaré le Hezbollah. Alors que les défenses du Hezbollah sont loin d'être complètement démantelées - le groupe possède une variété de missiles de moyenne et de longue portée - la frappe du mercredi semblait servir de clair avertissement de la force inébranlable du groupe.

Cette frappe représente une étape dans l'escalade calculée du Hezbollah alors qu'il tente de contrer une campagne intense d'Israël, poussant le Hezbollah à mettre fin à son bombardement régulier du territoire le plus au nord d'Israël.

Il est important de se rappeler la séquence d'événements qui nous a menés ici. Le Hezbollah a choisi de soutenir les Palestiniens à Gaza après les attaques du 7 octobre contre Israël par Hamas. Jusqu'à présent, il a évité une guerre à part entière avec Israël, limitant son implication principalement à des frappes transfrontalières quotidiennes qui ont entraîné des représailles de l'armée israélienne.

Depuis, plus de 60 000 Israéliens ont fui leurs foyers dans la région nord, mais les pertes humaines restent relativement faibles. Réciproquement, le côté libanais de la frontière a également connu des évacuations en raison des frappes israéliennes, dans le cadre des échanges de tirs.

La situation a empiré après une attaque de roquette dans les Hauteurs du Golan occupées par Israël qui a laissé 12 enfants druzes morts. Israël a accusé le Hezbollah de l'attaque, qui provenait du Liban, mais le Hezbollah nie fermement toute responsabilité.

Pour les autorités israéliennes, cependant, la situation était devenue insoutenable. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reporté son attention de la lutte contre Hamas à Gaza pour affronter le Hezbollah au Liban, avec ses alliés d'extrême droite qui prônent une position de confrontation.

Israël a mené la guerre à Gaza avec les objectifs doubles d'affaiblir Hamas et de récupérer les otages qu'il avait pris. Le 16 septembre, Israël a ajouté un nouvel objectif : assurer le retour en toute sécurité des résidents des communautés le long de sa frontière avec le Liban dans leurs foyers.

Le lendemain, des centaines de talkies-walkies de miliciens du Hezbollah ont explosé dans tout le Liban. Le lendemain, les talkies-walkies du Hezbollah ont également connu des sorts similaires, entraînant de nombreux morts et blessés. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais CNN a appris que les explosions étaient le résultat d'une opération conjointe du Mossad et de l'armée israélienne.

Les attaques d'Israël ont continué sans relâche. Le lendemain, Israël a lancé une frappe aérienne sur un bâtiment de plusieurs étages dans un faubourg de Beyrouth, où des membres de la Force Radwan s'étaient réunis, entraînant la mort de son chef, Ibrahim Aqil, et d'autres officiels de haut rang. Au cours de la semaine dernière, une autre frappe aérienne a coûté la vie à Ibrahim Qubaisi, un autre figure importante du Hezbollah qui dirigeait les unités de missiles du groupe.

Le Hezbollah, qui a subi les plus importants coups portés jusqu'à présent à son infrastructure militaire, a également subtilement étendu ses objectifs de guerre. Il affirme que le missile balistique lancé le mercredi l'était en soutien aux Palestiniens de Gaza et, fondamentalement, en défense du Liban et de son peuple - un reconoc

Lire aussi: