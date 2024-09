Le Hezbollah et le Hamas ne sont pas les mêmes entités.

La confrontation contre Hamas a pesé sur les forces armées israéliennes, avec des soldats subissant un repos minimal, des officiels militaires citant un nombre insuffisant de troupes, l'économie faisant face à sa plus forte récession en années, et une demande publique croissante pour un cessez-le-feu et des négociations d'otages.

L'incertitude persiste quant à savoir si Israël prendra la décision – ou sera forcé de le faire – d'initier une invasion terrestre au Liban. Cependant, la question demeure : la nation peut-elle soutenir un deuxième front de bataille ?

Depuis le 8 octobre, lendemain de l'attaque mortelle de Hamas contre Israël, il y a eu des échanges de tirs constants le long de la frontière entre Hezbollah et l'armée israélienne. Hezbollah a commencé à tirer sur Israël pour défier le conflit à Gaza, en insistant sur un cessez-le-feu là-bas comme condition préalable à la fin de ses hostilités.

La tension a atteint son apogée récemment lorsque Israël a blessé de nombreuses personnes dans tout le Liban en déclenchant leurs talkies-walkies et leurs bips – des dispositifs largement utilisés par Hezbollah. Les escalades de tirs en réponse ont suivi.

Si Israël choisit de mener une guerre à part entière contre Hezbollah, les analystes militaires suggèrent que la nation serait confrontée à un adversaire considérablement plus fort que Hamas – et en supporterait les coûts correspondants.

"Hezbollah n'est pas Hamas", a déclaré Yoel Guzansky, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité nationale (INSS) à Tel Aviv, qui a servi dans le Conseil de sécurité nationale d'Israël sous trois premiers ministres. Hezbollah est, a-t-il souligné, "un état dans un état" avec des capacités militaires beaucoup plus avancées que son homologue de Gaza.

Ce week-end, Hezbollah a mené l'une de ses plus profondes incursions en Israël, avec des rapports d'impacts de l'armée israélienne à Kiryat Bialik, Tsur Shalom et Moreshet, près de Haifa, à environ 40 kilomètres (25 miles) au sud de la frontière.

Les heurts transfrontaliers de l'année dernière ont déjà entraîné le déplacement de plus de 62 000 résidents israéliens de leurs foyers dans le nord, entraînant la mort de 26 civils et 22 soldats et réservistes, selon les médias israéliens. Avant l'escalade de ce week-end, plus de 94 000 personnes avaient été évacuées, avec plus de 740 morts du côté libanais, dont environ 500 combattants de Hezbollah, selon Reuters. Les attaques israéliennes depuis lundi ont fait au moins 558 morts de plus et déplacé 16 500 personnes, selon les autorités libanaises.

Certains des principaux défis d'Israël dans un conflit potentiellement croissant avec Hezbollah comprennent :

Un adversaire plus fort

Le groupe islamiste chiite le plus proche allié d'Iran a fait preuve d'une armement plus sophistiqué au cours de l'année dernière et bénéficie également de la profondeur stratégique grâce à ses partenaires et alliés dans le monde entier – dans des pays tels que l'Irak et le Yémen.

Alors que la force militaire d'Israël a augmenté considérablement depuis sa dernière guerre au Liban en 2006, quand elle ne possédait pas encore son système de défense Iron Dome, l'armement de Hezbollah a également évolué.

Les estimations suggèrent que Hezbollah dispose de 30 000 à 50 000 soldats, mais plus tôt cette année, son leader Hassan Nasrallah a déclaré que son effectif dépassait 100 000 combattants et réservistes. Hezbollah est également censé posséder entre 120 000 et 200 000 roquettes et missiles.

Son atout militaire le plus formidable est le missile balistique de longue portée, avec des rapports estimant qu'il en détient des milliers, y compris plus de 1 500 missiles de précision avec des portées de 250 à 300 kilomètres (155 à 186 miles).

During the weekend attack, Hezbollah claimed it struck Israel's Ramat David airbase with Fadi 1 and Fadi 2 missiles, more powerful weapons believed to have been employed for the first time. The base is located approximately 30 miles from the Lebanese border.

The Israeli military did not respond to requests for comment regarding whether the base was affected. Israeli emergency services reported three casualties resulting from the attacks.

Behnam Ben Taleblu, a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies think tank in Washington DC who specializes in Iran and its proxies, suggested that "the warhead weight of these projectiles is similar to the heavy Burkan IRAM (improved rocket assisted munition) first introduced last winter against Israel by Hezbollah, but at significantly longer range."

Hezbollah's attacks using these projectiles, according to Ben Taleblu, "represent a way for the group to maintain its credibility without sacrificing its leadership following the communications attacks and strike on senior leaders last week by Israel."

Mizrahi suggested that much of Israel's capacity to engage a two-front war rests upon US support.

"The IDF (Israel Defense Forces) can battle both fronts for an extended period, and we possess the capabilities to carry out it as long as we obtain the ammunition from the Americans," Orna Mizrahi, a Hezbollah expert at INSS, stated, adding that in the event of a full-scale war, the US would likely intervene to support Israel.

Israel also enjoys a substantial intelligence advantage, particularly evident in last week's remarkable strikes on Hezbollah's communications.

Military analysts and military authorities cited in Israeli news sources claim that the Israeli Defense Forces (IDF) is encountering shortages.

At the commencement of the conflict against Hamas, the military scooped up around 295,000 reservists to beef up their numbers. However, this figure is falling short.

The hostilities in Gaza and other locations have also placed a heavy burden on the soldiers, as of now, 715 have lost their lives since October 7, including those in the north.

"This is the longest (conflict) of its kind in Israel's history, longer than the War of Independence in 1948," Guzansky remarked, going on to say that this is what Hezbollah and Iran aim for, "to gradually weaken Israel."

"To launch rockets daily, at a lower scale, and to exhaust the IDF, to overstretch the IDF," he opined.

Une économie qui peine

L'économie israélienne a subi de lourdes pertes en raison du conflit en cours à Gaza, subissant un coup important dès le début des hostilités le 7 octobre. Des dizaines de milliers d'entreprises ont été touchées alors que les réservistes mettent de côté leur vie civile pour servir, et l'économie du pays Witnesses une sévère contraction.

"C'est désastreux pour l'économie israélienne, pour la société israélienne", a commenté Guzansky, soulignant que les répercussions se feront sentir pendant des années.

Parmi les 38 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Israël a connu la plus forte décélération économique entre avril et juin de cette année, selon le rapport trimestriel de l'organisation.

Selon les statistiques de l'OCDE, l'économie israélienne a subi un coup de 4,1 % lors des premiers stades du conflit à Gaza, et la contraction a continué, bien que à un rythme plus lent, tout au long du premier et du deuxième trimestre de 2024.

La contraction de l'économie coïncide avec une augmentation exponentielle des dépenses militaires d'Israël. Plus tôt cette année, Amir Yaron, gouverneur de la banque centrale d'Israël, a estimé que le conflit coûterait à Israël entre 2023 et 2025 environ 253 milliards de shekels israéliens (67 milliards de dollars), comme le rapportent les médias israéliens. Cela représente environ 13 % du PIB d'Israël, en plus de ses dépenses militaires régulières, qui oscillent entre 4,5 % et 6,5 % du PIB, selon les données de la Banque mondiale.

L'escalade du conflit a également affecté la notation de crédit d'Israël, rendant l'emprunt plus coûteux pour le pays, avec plusieurs agences de notation qui l'ont dégradée depuis le début du conflit.

L'agence de notation Moody's a déclaré le mois dernier que une guerre totale avec le Hezbollah ou l'Iran pourrait avoir de "sérieuses implications pour les émetteurs de dette israéliens".

Une crise de légitimité

Un deuxième front, en particulier s'il peut infliger plus de dommages au Liban qu'à Israël, pourrait être le coup de grâce pour plusieurs pays déjà sceptiques quant à l'implication d'Israël à Gaza, estiment les experts.

La sympathie internationale que Israël a reçue Initially après les hostilités du 7 octobre s'est transformée en critiques pointues alors qu'Israël fait face maintenant à des accusations de crimes de guerre et de génocide devant les tribunaux internationaux, qu'il nie vigoureusement.

Bien que le soutien au conflit à Gaza ait augmenté parmi les Israéliens au début, les sondages indiquent qu'il a diminué ces derniers mois.

En ce qui concerne une guerre contre le Hezbollah, les Israéliens présentent un point de vue divisé.

Un sondage publié par le think tank Israel Democracy Institute en juillet a révélé que 42 % des Israéliens pensent que leur pays devrait chercher un règlement diplomatique avec le Hezbollah, malgré le potentiel de conflits supplémentaires, tandis que 38 % pensent qu'Israël devrait chercher une victoire militaire contre le groupe, même si cela cause des dommages importants aux zones civiles.

Malgré les opinions divergentes, il y a maintenant moins de soutien pour une guerre contre le Hezbollah par rapport aux réponses fin 2023, indique le sondage.

Guzansky a déclaré que la pression pour la guerre pourrait être plus palpable dans le nord d'Israël, où "les gens ont perdu leur entreprise, les familles sont déchirées... les gens Meurent."

De nombreux habitants de cette région, qui vivent près de la ligne de front depuis presque un an, croient que "seulement une guerre à part entière peut changer la réalité dans le nord", a-t-il ajouté.

Compte tenu des tensions persistantes avec le Hezbollah, des préoccupations ont été soulevées quant à la durabilité d'un autre conflit pour Israël. Le Moyen-Orient, étant la région d'opération du Hezbollah, est étroitement lié à cette situation.

De plus, la complexité d'une guerre potentielle contre le Hezbollah devient évidente lorsqu'on considère ses capacités militaires avancées et sa profondeur stratégique, grâce à ses partenaires et alliés dans tout le Moyen-Orient, tels que l'Irak et le Yémen.

Lire aussi: