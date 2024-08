Le Hezbollah est prêt à frapper Israël indépendamment de l'Iran, selon des sources.

Le groupe militant basé au Liban agit plus rapidement qu'Iran dans ses préparatifs et cherche à frapper Israël dans les jours à venir, selon l'une de nos sources. Pendant ce temps, l'Iran semble toujours travailler sur la façon de répondre, selon plusieurs officiels contactés par CNN. Un officiel militaire américain a déclaré à CNN que l'Iran avait effectué certaines, mais pas toutes, des préparations que les États-Unis s'attendraient à voir avant une attaque majeure contre Israël.

Mais étant donné la proximité du Liban avec Israël, son voisin direct au nord, le Hezbollah pourrait agir avec très peu ou pas de préavis, selon une deuxième source familiarisée avec les informations - ce qui n'est pas le cas de l'Iran.

Il n'est pas clair comment ou si l'Iran et le Hezbollah, la principale proxy du pays, coordonnent une attaque possible en ce moment, a ajouté la personne, et il y a un sentiment parmi certains officiels que les deux pourraient ne pas être entièrement alignés sur la manière de poursuivre.

Les attaques imminentes seraient une réponse à la mort, la semaine dernière, du commandant militaire principal du Hezbollah, Fu'ad Shukr, au Liban. Le lendemain, Israël est largement considéré comme ayant assassiné le chef politique du Hamas à Téhéran. Israël n'a ni confirmé ni démenti son implication dans cet incident.

Depuis, les pays du monde entier surveillent de près la région. L'Organisation de coopération islamique a organisé une réunion extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères mercredi pour aborder le conflit israélo-palestinien en cours. La réunion, tenue à Djeddah, en Arabie saoudite, a abouti à un projet de communiqué final condamnant les actions d'Israël et réaffirmant la solidarité avec la cause palestinienne.

Un point marquant du communiqué a été la condamnation de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du Hamas et ancien Premier ministre palestinien, à Téhéran. L'OIC a rendu Israël responsable de cet acte, le qualifiant de "crime odieux et violation du droit international et de la Charte des Nations unies". L'organisation a mis en garde contre le fait que de telles actions d'Israël "remettent en cause" la sécurité et la stabilité régionales.

Cette semaine, le président Joe Biden et son principal diplomate, le secrétaire d'État Antony Blinken, ont entretenu une série d'appels avec leurs homologues à travers le Moyen-Orient. Ils ont chacun eu de nombreux échanges avec les chefs d'État et ministres des Affaires étrangères de Jordanie, du Qatar et de l'Égypte avec un message de désescalade.

Les journalistes de CNN Nic Robertson, Eyad Kourdi et AnneClaire Stapleton ont contribué à ce reportage.

Lire aussi: