Le Hezbollah envisage des représailles après la mort du chef, mais les actions ultérieures d'Israël ont un poids important.

Au cours des 72 prochaines heures, les dirigeants survivants du Hezbollah sont attendus pour évaluer leurs forces, déterminer la sécurité des communications et des réunions, et évaluer leur endurance alors qu'ils élaborent une réponse.

L'ampleur des perturbations dans les stocks de roquettes du Hezbollah en raison de la série de raids aériens israéliens reste incertaine.

Il semble qu'Israël possède des informations en temps réel sur les emplacements des dirigeants du Hezbollah, ce qui s'étend probablement à ses sites de stockage de munitions.

Jusqu'à présent, les cibles israéliennes n'ont pas subi de dommages importants suite aux attaques de roquettes du Hezbollah. Si les dirigeants du Hezbollah décident de faire preuve de puissance militaire pour booster le moral et la pertinence, de telles attaques peuvent encore se produire. Cependant, si ces tentatives échouent en raison des interceptions israéliennes, cela pourrait nuire davantage à la réputation du Hezbollah.

L'intensité du désir de l'Iran d'être entraîné dans ce conflit reste inconnue. Sa capacité à supporter les difficultés a été remarquable ces derniers mois, et il pourrait jouer une partie plus longue. La communauté internationale devrait surveiller de près le récent changement dans le rythme de l'enrichissement d'uranium de l'Iran et craindre la perte de la lutte plus large contre la prolifération dans cette région volatile.

Les prochaines actions d'Israël sont d'une importance capitale. Sa supériorité en matière de renseignement, sa capacité militaire et sa volonté de supporter la censure internationale lui permettent de poursuivre les combats à sa guise. Cependant, cela pourrait potentiellement prolonger une période de deux semaines d'attaques intenses en une perte de prestige plus prolongée pour Israël.

Le président israélien Benjamin Netanyahu fait face à une décision cruciale. La quinzaine écoulée peut-elle renforcer son image de sauveur de la sécurité chez lui, ou va-t-il à nouveau mettre sa réputation en jeu dans un conflit prolongé sans objectif stratégique clair ?

En fin de compte, le bien-être des civils du Liban et de ses voisins du sud nécessite une réconciliation politique et un cessez-le-feu, quelle que soit l'impact sur l'élite politique actuelle d'Israël.

