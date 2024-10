Le Hezbollah conteste l'affirmation de la progression israélienne dans le rapport

Hier soir, l'armée israélienne a revendiqué une incursion de ses troupes dans le sud du Liban, visant les bastions du Hezbollah. Cependant, le Hezbollah a rapidement nié ces allégations, les qualifiant de fausses accusations. Par la suite, le Hezbollah a riposté en lançant des roquettes vers Israël central.

Le porte-parole du Hezbollah, Mohammad Afeef, a rejeté l'invasion de l'armée israélienne au Liban comme étant sans fondement. Il a également déclaré que les combattants du Hezbollah étaient prêts pour un "face-à-face avec toutes les forces hostiles pénétrant au Liban".

L'attaque de roquettes du Hezbollah dans la matinée vers Israël central n'était que le "premier acte", selon Afeef. C'était la première riposte du Hezbollah à l'annonce d'une opération terrestre limitée d'Israël contre leurs bases dans le sud du Liban.

L'armée israélienne a reconnu les frappes de roquettes du Hezbollah. Au cours des dernières heures, environ 30 projectiles ont pénétré en Israël du nord du Liban, selon une mise à jour militaire. Les roquettes ont déclenché des alarmes dans les régions touchées, mais ont atterri dans des champs ouverts, sans faire de blessés ni de morts. Les pompiers ont été déployés pour éteindre les incendies causés par certaines des roquettes.

Dans les premières heures de mardi, l'armée israélienne a annoncé le lancement d'une offensive terrestre limitée et localisée au Liban contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Cela comprenait des raids sur des villages proches de la frontière israélienne, soutenus par des unités de l'armée de l'air et de l'artillerie.

Environ 600 personnes ont cherché refuge dans un monastère du sud du Liban près de la frontière israélienne, selon les informations locales. Avant cela, l'armée israélienne avait exhorté les habitants du village chrétien d'Ain Ebl et d'au moins 20 autres villages à évacuer. Ils ont été informés qu'Israël prévoyait de cibler les maisons utilisées par le Hezbollah. Cependant, le monastère n'a reçu aucun avertissement, et les villageois attendent maintenant un convoi militaire pour les transférer à Beyrouth.

Selon leurs propres déclarations, l'armée israélienne a mené de nombreuses opérations mineures au Liban l'année dernière. Ces opérations ont impliqué des troupes israéliennes franchissant la frontière pour collecter des informations et démolir l'infrastructure du Hezbollah, comme l'a confirmé le porte-parole militaire, Daniel Hagari. Ils ont également fait exploser des tunnels et des caches d'armes.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et le Hezbollah, appelant à la désescalade et au respect du droit international. En réponse aux actions de l'armée israélienne, l'Union européenne a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue et à éviter toute action qui pourrait entraîner un conflit supplémentaire.

