Le Hezbollah attaque Israël

Hizbullah annonce l'achèvement de la première phase de ses attaques de représailles contre Israël, déclenchant un état d'urgence.

Selon Hizbullah, le groupe militant chiite basé au Liban, il a lancé une offensive de représailles contre Israël suite à la mort d'un haut responsable militaire. On rapporte que plus de 320 roquettes Katyusha ont été tirées vers des installations militaires israéliennes et d'autres cibles. Des rapports initiaux ont suggéré que plus de 100 roquettes ont été tirées vers le nord d'Israël.

Hizbullah a déclaré que la "première phase" de son offensive était terminée. Cependant, il n'était pas immédiatement possible de vérifier le nombre précis de projectiles lancés depuis Israël. Le commandant de Hizbullah, Fuad Shukr, a été tué dans une attaque israélienne à Beyrouth il y a presque un mois.

Entre-temps, des sources militaires israéliennes ont confirmé avoir attaqué des positions de Hizbullah dans le sud du Liban. Plus de 40 cibles ont été touchées dans le sud du Liban, et la situation semble s'être stabilisée après une heure de bombardements.

Israël décrète l'état d'urgence

Israël a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays, entrant en vigueur à 6h00 locales (05h00 CET) et durée de 48 heures. Cette annonce a suivi les frappes militaires israéliennes contre plusieurs positions de Hizbullah dans le pays voisin, a déclaré le ministre israélien de la Défense Joav Galant. L'armée a mentionné que les attaques visaient à prévenir une menace imminente posée par Hizbullah. Des sources de sécurité libanaises ont confirmé les actions d'Israël.

Israël avait récemment découvert que Hizbullah se préparait à lancer des roquettes sur le territoire israélien. En réponse, l'armée de l'air israélienne a déployé plusieurs avions de chasse pour attaquer des cibles de Hizbullah au Liban qui constituaient une "menace immédiate" pour Israël. Il s'agissait d'une action de légitime défense qui a utilisé le système de défense antimissile, la marine et l'armée de l'air d'Israël.

Israël met en garde Hizbullah

Le porte-parole de l'armée israélienne a averti que la poursuite de l'agressivité de Hizbullah augmentait le risque de tirer davantage les peuples libanais, israéliens et de toute la région dans une escalade. Israël refuse de tolérer les attaques de Hizbullah contre ses civils.

Le ministre israélien de la Défense Galant a discuté avec son homologue américain, Lloyd Austin, après les attaques au Liban. Ils ont souligné l'importance de prévenir l'escalade régionale.

Les États-Unis sont l'allié d'Israël et ont récemment déployé des navires de guerre supplémentaires, des avions et même un sous-marin nucléaire dans la région pour soutenir Israël en cas d'attaque par des forces au Liban ou en Iran.

Niveau d'alerte le plus élevé déclaré

Les services d'urgence israéliens ont annoncé le plus haut niveau de préparation en raison de la menace immédiate à la frontière avec le Liban. L'aéroport israélien Ben Gurion de Tel Aviv a reportedly dérouté les vols entrants vers d'autres aéroports. Il a été rapporté Initially that no flights would take place in the next few hours, citing the Israeli airport authority. However, the army later announced that the airport had been reopened.

Négociations au Caire

Depuis le début de la guerre de Gaza entre Israël et le Hamas islamiste il y a plus de dix mois, Hizbullah, allié du Hamas, a régulièrement attaqué des régions du nord d'Israël. En réponse, l'armée israélienne a fréquemment ciblé des zones dans le pays voisin.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, qui médient dans la guerre de Gaza, espèrent qu'un accord pour un cessez-le-feu à Gaza pourrait prévenir une escalade avec Hizbullah et l'Iran, évitant ainsi un embrasement régional. Les négociations dans ce sens se poursuivront aujourd'hui au Caire.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et Hizbullah, appelant à la désescalade et au respect du droit international. L'Union européenne exhorte toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue et à s'engager dans un dialogue diplomatique pour prévenir de nouvelles violences.

Lire aussi: