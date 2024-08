Le Hezbollah attaque Israël avec des "escadrons de drones"

Malgré la menace persistante d'une escalade plus importante du conflit avec le Hezbollah, Israël assassine un commandant du Hamas au Liban. Le groupe terroriste annonce ensuite une attaque de vengeance contre une cible qui est entrée dans leur ligne de mire pour la première fois.

En réponse à l'assassinat d'un commandant du Hamas dans le sud du Liban, la milice chiite libanaise Hezbollah affirme avoir lancé une attaque de drones sur une base militaire dans le nord d'Israël. Les combattants du Hezbollah ont tiré des "nuées de drones chargés d'explosifs" sur la base militaire de Mitschwe Alon près de la ville de Safed en Galilée, a déclaré le groupe. Cela a été "en réponse à l'attaque et au meurtre par l'ennemi israélien dans la ville de Sidon", a déclaré le bureau de presse du Hezbollah. C'était "la première fois" que le Hezbollah attaquait cette base militaire.

Le vendredi, une attaque israélienne contre un véhicule à Sidon, dans le sud du Liban, a tué le commandant du Hamas Samer al-Haj. L'organisation palestinienne radicale Hamas a déclaré que son "commandant" al-Haj avait été "tué dans une attaque sioniste". L'armée israélienne a déclaré que ses avions de chasse avaient attaqué la région autour de Sidon et "neutralisé" le "commandant suprême" du Hamas au Liban. C'était la première attaque de ce type à Sidon, dans le sud du Liban. Depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre, il y a eu de fréquentes escarmouches entre l'armée israélienne et la milice soutenue par l'Iran à la frontière entre Israël et le Liban. Au moins 562 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 116 civils. Du côté israélien, 22 soldats et 26 civils ont été tués, selon les chiffres de l'armée.

