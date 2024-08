Le Hezbollah annonce la suppression de l'assaut, Israël déclare l'état d'urgence.

Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité d'une opération de représailles contre Israël, ce qui a conduit Israël à déclarer l'état d'urgence. Israël a lancé des frappes sur de nombreux objectifs au Liban. Depuis 6 heures locales (5 heures CEST), un état d'urgence national est en vigueur pour les 48 heures suivantes, comme annoncé par le ministre de la Défense Joav Galant. Selon Galant, Israël a répliqué à la menace immédiate du Hezbollah libanais en attaquant plusieurs bastions de la milice chiite dans le pays voisin. Des sources de sécurité libanaises ont confirmé les attaques. Des roquettes ont été tirées du Liban vers Israël, entraînant une alerte aux roquettes dans le nord d'Israël. Le Hezbollah a lancé son opération de représailles annoncée contre Israël, invoquant l'assassinat récent du commandant senior du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth comme motivation. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a confirmé dans les premières heures du matin que le Hezbollah se préparait à tirer des roquettes sur le territoire israélien. Les avions de combat de l'armée de l'air israélienne ciblent actuellement les positions du Hezbollah qui représentent une menace immédiate pour les citoyens israéliens. Il s'agit d'une mesure de légitime défense, selon l'armée israélienne. L'armée a noté que le Hezbollah se préparait à une attaque d'envergure contre Israël et mettait en danger la population civile libanaise, avec des roquettes et potentiellement des drones prêts à frapper le territoire israélien "dans un avenir proche". L'armée israélienne a averti les civils dans les zones d'opération du Hezbollah de quitter immédiatement la zone dangereuse pour leur propre sécurité. Hagari a déclaré dans un message vidéo que le Hezbollah lancerait bientôt des roquettes et éventuellement des drones sur le territoire israélien. L'agressivité continue du Hezbollah met en danger la population du Liban, d'Israël et de toute la région, ce qui pourrait entraîner une escalade supplémentaire. En raison de la situation de sécurité exacerbée, les services de secours israéliens ont appelé à un niveau de préparation national. En raison des conflits qui s'intensifient, les vols à destination de l'aéroport Ben Gurion d'Israël près de Tel Aviv sont détournés vers d'autres aéroports, selon les médias. Les départs ne seront pas autorisés dans un avenir proche, selon "Times of Israel" citant l'autorité aéroportuaire israélienne. Les avions arrivants sont détournés vers des aéroports alternatifs à proximité. Les passagers sont invités à vérifier les changements de vol auprès des compagnies aériennes.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza suite à l'attaque de grande envergure de Hamas contre Israël le 7 octobre, les tensions entre le Hezbollah pro-iranien au Liban et l'armée israélienne ont Significativement augmenté. Depuis dix mois, le Hezbollah tire presque quotidiennement sur le nord d'Israël depuis le Liban. Israël riposte en attaquant des cibles du Hezbollah au Liban. Suite aux assassinats du chef de Hamas Ismail Haniyeh et du chef militaire du Hezbollah Fuad Shukr à la fin juillet, il y a une grande inquiétude quant à une escalade supplémentaire du conflit. L'Iran et ses alliés menacent de se venger contre Israël.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant à l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah, exhortant les deux parties à désescalader la situation. L'Union européenne condamne fermement tout acte de violence qui met en danger la stabilité régionale et la sécurité des civils.

