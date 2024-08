Le Hezbollah annonce la cessation des attaques prévues; Israël affirme avoir réussi à prévenir les activités hostiles

Depuis des semaines, les tensions entre Hezbollah et Israël sont à leur comble. À présent, ce groupe islamiste radical affirme avoir entamé sa "phase initiale" de représailles, en lançant des centaines de roquettes. Israël soutient avoir déjoué l'attaque, en ciblant et bombardant des sites au Liban.

Les miliciens de Hezbollah au Liban ont prétendument achevé la phase préliminaire de leur assaut de rétorsion. "Nos opérations pour aujourd'hui sont terminées", a déclaré la milice financée par l'Iran. Toutes les roquettes, comme prévu, ont été lancées vers des cibles israéliennes. Selon la milice chiite, plus de 320 roquettes Katyusha ont été tirées vers des bases militaires israéliennes et d'autres lieux. Les médias israéliens rapportent qu'environ 200 roquettes et une vingtaine de drones ont été tirés du Liban vers Israël, dont une partie a été interceptée. Les niveaux de menace accru ont entraîné la suspension temporaire des opérations à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.

L'armée israélienne affirme avoir reconnu "le danger imminent pour les citoyens d'Israël" et avoir attaqué auparavant de nombreux cibles dans le sud du Liban dans une "mesure défensive". Environ 100 avions de combat ont attaqué des cibles de Hezbollah dans le sud du Liban, a déclaré l'armée. Diverses unités de défense, navale et aérienne ont été mobilisées pour les attaques.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël a détecté les préparatifs d'attaque de Hezbollah à l'avance et a évité une attaque de grande envergure grâce à ses attaques au Liban. En travaillant avec le ministre de la Défense Joav Galant et le chef militaire Herzi Halevi, il a ordonné à l'armée de "neutraliser la menace". Selon Netanyahu, l'armée a détruit des milliers de roquettes destinées au nord d'Israël et éliminé de nombreux autres dangers. L'armée opère de manière agressive, à la fois défensivement et offensivement, a-t-il expliqué.

En réponse, Hezbollah a annoncé un prochain discours de son secrétaire général Hassan Nasrallah, lors duquel il abordera également la revendication d'Israël d'avoir déjoué une attaque de Hezbollah au Liban par ses propres attaques.

frappes sur les lanceurs de roquettes

Des sources de sécurité libanaises ont confirmé qu'Israël a attaqué au moins 40 cibles dans le sud du Liban. Les autorités locales ont rapporté trois morts. Des avions de chasse ont prétendument ciblé des centrales électriques et des usines d'eau, selon l'agence de presse libanaise NNA et des sources de sécurité. Un officiel de renseignement occidental a déclaré au "New York Times" qu'Israël avait ciblé des lanceurs de roquettes au Liban programmés pour être tirés vers Tel Aviv à 5 heures locales.

Le site d'information israélien "ynet" a rapporté, citant une source non identifiée, que Hezbollah avait prévu une attaque sur une "installation stratégique dans la région de Tel Aviv", y compris des attaques potentielles sur l'aéroport Ben Gurion. Selon des rapports libanais, des avions de chasse israéliens ont patrouillé près de la ville côtière de Tyr dans le sud du Liban et ont attaqué plusieurs villages.

Israël prévient d'une escalade supplémentaire

Simultanément, le porte-parole militaire Daniel Hagari a donné de nouvelles directives aux civils résidant dans la région de Grande Tel-Aviv et sur la frontière nord d'Israël. Dans cette région, les individus peuvent continuer à travailler et à envoyer leurs enfants dans des camps de jour, à condition que des abris soient facilement accessibles, selon Hagari. L'agressivité continue de Hezbollah fait courir le risque que "le peuple libanais, le peuple israélien - et toute la région - soit entraîné dans une escalade supplémentaire", a-t-il averti.

Netanyahu a exhorté les citoyens israéliens à suivre les instructions militaires. "Nous sommes résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre nation, faciliter le retour des résidents du nord dans leurs foyers, et maintenir une règle immuable : ceux qui nous attaquent subiront des représailles."

La perspective d'un conflit régional plane depuis fin juillet, lorsque deux figures éminentes de Hamas et de Hezbollah ont été tuées lors d'attaques. Le chef externe d'Hamas, Ismail Haniyeh, est mort dans une explosion dans un pavillon d'honneur du gouvernement iranien à la capitale Téhéran.

Fuad Shukr, de facto chef militaire de Hezbollah, a été tué dans une frappe aérienne à Beyrouth. Israël a revendiqué la responsabilité de l'élimination ciblée de Shukr mais est resté silencieux sur l'assassinat de Haniyeh.

Depuis le déclenchement de la guerre de Gaza entre Israël et le Hamas islamiste il y a un an, la milice de Hezbollah, alignée sur Hamas, a régulièrement bombardé des cibles dans le nord voisin d'Israël. En réponse, l'armée israélienne frappe régulièrement des cibles dans le pays voisin.

Les tensions entre Hezbollah et Israël se sont exacerbées, avec les miliciens de Hezbollah annonçant le début de la "guerre avec Israël", marquant le début de leurs actions de rétorsion à grande échelle contre Israël. Malgré les allégations de Hezbollah, l'armée israélienne a réussi à intercepter et à neutraliser un nombre significatif de roquettes et de drones entrants, dans le but de minimiser l'impact sur ses citoyens.

