Le Heidenheim FC occupe actuellement la première place de la Bundesliga.

Heidenheim a connu une semaine exceptionnelle, démarrant par la sécurisation d'une place en Conference League, suivie d'un match nul contre Chelsea, et se terminant par une victoire en championnat contre Augsburg. Le milieu de terrain Paul Wanner, joyau étincelant, a joué un rôle pivot dans cette victoire, qui s'est avérée être la plus importante de l'histoire de la Bundesliga pour le club.

Sous la direction des nouveaux arrivants Paul Wanner, en prêt de Bayern Munich, et Léo Scienza, le 1. FC Heidenheim a dominé Augsburg, s'imposant 4-0 (2-0) en Bundesliga. Cela marque leur cinquième victoire consécutive en championnat cette saison, battent ainsi un record du club.

Wanner a converti un penalty en 9ème minute, tandis que Scienza, transféré de SSV Ulm, a marqué un coup puissant devant 15 000 fans (30'). Adrian Beck (69') et Maximilian Breunig (73') ont encore augmenté leur avantage, déclenchant l'euphorie sur l'Ostalb. Heidenheim, désormais en tête du classement, s'est qualifié pour le prochain tour de la DFB-Pokal et pour la phase de groupes de la Conference League. Augsburg, quant à lui, a subi un revers après avoir fait match nul 2-2 contre Werder Bremen lors de leur premier match.

Wanner marque un penalty cool

Keven Schlotterbeck d'Augsburg a commis une faute de main dans la surface de penalty, ce qui a conduit l'arbitre Martin Petersen à accorder un penalty après une révision de la VAR. Wanner a pris son élan et a calmement envoyé le ballon dans le coin inférieur droit.

C'était le quatrième but compétitif de la saison de Wanner, marquant ainsi un autre exploit. La semaine précédente, il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga pour son club. Maintenant, il détient également le titre de plus jeune joueur à avoir marqué un penalty en Bundesliga. La première mi-temps était palpitante, avec Augsburg ayant la majorité de la possession et des occasions deequaliser. Le meilleur essai de Schlotterbeck a heurté la barre (27').

Puis, Heidenheim a marqué à nouveau. Marvin Pieringer a envoyé le ballon à Scienza, qui l'a expédié dans le filet. Le technicien doué avait déjà marqué cette saison, lors du premier match des barrages de la Conference League contre BK Häcken.

Beck signe un nouveau contrat - et marque

Après la pause, Wanner et Scienza ont continué à briller au milieu de terrain de Heidenheim, mais ont manqué une occasion de contre-attaque (56'). Les remplacements d'Augsburg, notamment l'ancien joueur de Dortmund Marius Wolf et le Suisse Ruben Vargas, n'ont pas réussi à inverser le cours du match. Au lieu de cela, Beck, qui avait prolongé son contrat à Heidenheim jusqu'en 2028, a marqué le troisième. Wanner, comme prévu, a fourni l'assist. Breunig a ensuite ajouté le quatrième peu après. Le seul bémol pour le Heidenheim infatigable était que le milieu de terrain tenace Lennard Maloney a dû être remplacé à cause de douleurs au dos juste avant la mi-temps.

Après une victoire 4-0 contre Augsburg, Heidenheim est maintenant en tête du championnat, étendant sa série de victoires à six matchs. Le penalty de Wanner en première mi-temps et le but de Beck après la pause ont contribué de manière significative à cette performance de tête du championnat en Bundesliga.

