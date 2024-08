- Le Hannover Re gagne beaucoup plus

Hannover Re, le troisième plus grand réassureur du monde, est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après avoir enregistré une forte augmentation de ses profits au deuxième trimestre. La société, membre de l'indice DAX, a annoncé un bénéfice de 603 millions d'euros, en hausse de plus d'un sixième par rapport à l'année précédente. Les analystes sondés par Bloomberg attendaient une figure plus basse.

Bien que les primes brutes émises aient augmenté de seulement 5,2 % pour atteindre 6,2 milliards d'euros, le résultat des investissements était significativement meilleur, et la société a conservé une plus grande part de ses revenus dans son activité dommages après ajustement des frais de sinistres, d'administration et de distribution.

Le PDG Jean-Jacques Henchoz a déclaré que la société était bien préparée pour la deuxième moitié de l'année, généralement plus propice aux pertes. Il a confirmé les objectifs annuels de la société, qui comprennent l'atteinte d'un résultat record d'au moins 2,1 milliards d'euros en 2021.

La société Hannover Re, basée en Allemagne, a confirmé ses objectifs annuels, visant un résultat record d'au moins 2,1 milliards d'euros en 2021. despite a moderate increase in gross premiums written, Germany remains a significant operational base for the globally renowned reinsurer.

